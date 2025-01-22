遭高速公路包圍　江西最強釘子戶｢金溪之眼｣成打卡點　屋主：後悔

江西金溪縣一處高速公路出現奇觀，一幢並未拆遷的房屋竟然被兩側車道環形包圍，屋頂幾乎與路面齊平，從空中俯瞰如同一隻眼睛。該房屋近日成了另類打卡點，更被網友戲稱為「金溪之眼」，其屋主也被稱為「最強釘子戶」。不過屋主近日受訪卻坦言，他後悔沒答應拆遷條件，跟賭博輸了一樣。



黃平一家的房屋被網友戲稱為「金溪之眼」。（影片截圖）

黃平一家的房屋被網友戲稱為「金溪之眼」。（《九派新聞》）

黃平一家的房屋被網友戲稱為「金溪之眼」。（影片截圖）

黃平一家的房屋被網友戲稱為「金溪之眼」。（《九派新聞》）

內媒《九派新聞》報道，近日圍繞著「金溪之眼」的部分公路正在進行最後的修繕施工，施工區域附近塵土飛揚，但仍有不少圍觀群眾拍照、打卡。該高速公路可能將在今年春節前全面通車。

有不少圍觀群眾在現場拍照、打卡。（影片截圖）

有不少圍觀群眾在現場拍照、打卡。（影片截圖）

「金溪之眼」的屋主黃平（化名）和11歲的孫子仍然住在這裡。白天，他們外出去村上閒逛，晚上施工隊下班後再回到家裡，房子裡通水通電。牆體不時傳來震動，黃平表示，由於目前還沒通車，夜裡其實並沒有什麼噪音，不知道通車後情況如何。

「金溪之眼」曾用於進出的涵管，其後被封堵。（《九派新聞》）

「金溪之眼」上下共兩層，四周被擋土牆團團圍住。為保障住戶出行及基本生活需要，施工方為其預留有排水管道以及一根可供進出的涵管，後因輿論爭議，施工方將涵管封堵，並在橋洞一側為其重新開了一道門洞，正對馬路。

屋主：已花費近十萬委託北京律師處理

黃平表示，當地政府原本提出的拆遷補償為160餘萬元（人民幣，下同）以及2間房子，他未有接受。如今，他一家已花費近十萬元委託北京的律師處理該案件，現已向法院提起訴訟，至今仍未開庭。

「金溪之眼」吸引群眾拍照、打卡。（影片截圖）

在訴訟期間，當地政府曾答應黃平家將補償增加到3間房子，但因其另一面積達160平方米的房屋已被拆除，黃家對此表示不滿，又指他沒拿到賠償。

黃平坦言，「如果時間能倒流，我想同意當時的拆遷條件，現在就像『賭』輸了，會有點後悔」。

金溪縣委書記曾答覆稱，該房屋屋主因不滿政府徵遷條件，拒不同意徵遷。經過長時間的協商無果後，金溪縣政府為推進項目建設，採取兩側繞行路線進行施工。