非法持有槍支兼受賄逾7千萬　四川政協原副主席楊克寧判監16年

新華社報道，江蘇省南通市中級法院今日（24日）一審公開宣判四川省政協原黨組成員、副主席楊克寧受賄、非法持有槍支、彈藥案，對楊克寧以受賄罪判處有期徒刑十五年，並處罰金人民幣四百萬元，以非法持有槍支、彈藥罪判處有期徒刑二年，決定執行有期徒刑十六年，並處罰金人民幣四百萬元；對追繳在案的楊克寧受賄犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明：2003年至2023年，楊克寧利用擔任四川省阿壩州壤塘縣委書記，阿壩州委常委、政法委書記，阿壩州政協主席，阿壩州委副書記、州長，四川省政協黨組成員、副主席等職務上的便利，為相關單位和個人在工程承攬、企業經營等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣7223萬餘元。2008年至2010年，楊克寧非法獲取槍支、彈藥存放於住處，情節嚴重。

楊克寧曾著有多篇小說散文集。（網路資源圖）

楊克寧曾著有多部小說文集，被稱為「官場小說家」。於1980年便開始發表作品的楊克寧是中國作家協會會員，筆名寧克多傑，著有中篇小說集《寧克多傑小說集》，小說、散文、詩歌作品散見於《民族文學》《四川文學》《西藏文學》《青年作家》《草地》《四川日報》等。

楊克寧的作品除了部份詩歌散文之外，相當一部份是官場小說，2023年10月出版的《民族文學》第十期就發表了他的長篇小說《惠風和暢》，是一部「展現基層政治生活的小說」，其在小說節選開篇特別強調「本作品為虛構，請勿對號入座」。小說發表次月，楊克寧就被查「落馬」。