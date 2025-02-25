遼寧開建東北最大規模跨海大橋　打通全國唯一海島邊境縣交通瓶頸

據「遼寧發佈」消息，2月24日，東北地區規模最大的跨海大橋工程長海跨海大橋項目在遼寧大連正式啟動。



大連市長海跨海大橋項目效果圖。

大連市長海跨海大橋項目平面圖。（遼寧日報）

大連市長海跨海大橋項目全長25.5公里（包括跨海段19公里，陸域段6.5公里），項目起點位於長海縣大長山島菜園村北側與現狀G507長長線銜接，經鴛鴦港東側的嶺後向西北方向入海，橫穿里長山海峽，於普蘭店區皮口港東側登陸，先後上跨濱海公路、金城鐵路、國道G201鶴大線、丹大快鐵等主要線路，終點位於鶴大高速皮口收費站與長長線交叉處，與現狀長長線相銜接。

大連市長海跨海大橋項目效果圖。

大連市長海跨海大橋項目效果圖。

項目總投資79億元人民幣，是中國在建投資規模最大的陸島公路項目。全線採用一級公路技術標準，雙向四車道，設計速度為80公里/小時，運營期25年，2029年建成通車。

大連市長海跨海大橋項目效果圖。

《人民日報》報道指，長海縣是中國唯一海島邊境縣，受潮汐、大風、大霧等自然因素限制，海運每年有60多天無法通航，即使在通航期間，也只能在白天的有限時段通行。

長海跨海大橋建成後將徹底改變長海縣「朝發夕至、看天出島」的交通困境，進一步完善國家公路網佈局、實現陸島快速連通、改善海島居民生活條件、帶動海島經濟快速發展。