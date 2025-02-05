瀋陽司法拍賣估價2053萬偽劣電纜　拍賣方：買家需當場剝皮取銅

遼寧瀋陽市一批估價2053萬元（人民幣，下同）的偽劣電纜，2月5日在阿里拍賣平台上進行第3次司法拍賣。

對於如何保證偽劣電纜不再流入市場的問題，負責本次拍賣的工作人員解釋，現場會有公檢法三方人員全程監督，買家只能回收電纜中的銅、鋁等金屬。



2月5日上午10時，遼寧瀋陽市一批估價2053萬元的偽劣電纜，在阿里拍賣平台上進行司法拍賣。這批電纜由法院依法查封並沒收，共618盤，起拍價為1642萬元。

2月5日，遼寧瀋陽市一批估價2053萬元的偽劣電纜，在阿里拍賣平台上進行司法拍賣。（阿里拍賣）

《上游新聞》報道，這批電纜此前已進行2次拍賣，起拍價分別為2053萬元和1950萬元，但均未成交。

拍賣信息在社交平台上引起熱議。有網民質疑，偽劣電纜線不能流入市場，為何還要拍賣，有人認為這種拍賣方式是變相讓企業回收原材料、避免浪費，也有人擔心既然是偽劣產品，如何保證不會再次流入市場。

針對網民疑問，負責本次拍賣的工作人員介紹，本批電纜因為不符合國家標準，已被認定為偽劣產品，無法繼續作為電纜銷售或使用。因此，競拍成功的買家只能回收其中的銅、鋁等金屬，不能將電纜流入市場。

工作人員解釋，買家需要在監管下當場剝除電纜外皮，取走銅芯，外皮由相關部門銷毀。現場會有公檢法三方人員全程監督，確保這批電纜不會再次流入市場。

負責本次拍賣的工作人員解釋，買家只能回收電纜中的銅、鋁等金屬。（阿里拍賣）

負責本次拍賣的工作人員解釋，買家只能回收電纜中的銅、鋁等金屬。（阿里拍賣）

拍賣公告列明，競拍者需承擔電纜外皮的剝離處置費用，法院不對拍賣物的瑕疵承擔任何保證責任。工作人員強調，電纜的產品質量不符合國家標準，比如銅含量不足、電阻超標等，因此被認定為偽劣產品。拍賣後只能作為原材料回收，而不能繼續用作電纜。

瀋陽市于洪區人民法院工作人員介紹，之所以拍賣這批偽劣電纜，是因為電纜內部的金屬銅、鋁仍具有回收價值。本次已經是第3次拍賣，價格已降至最低，若此次仍然流拍，這批電纜將按照司法程序收歸國庫，不再進入市場流通。