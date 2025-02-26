特朗普也在用！尿袋公司去年獎金分紅8億元　494名員工收入超百萬

消費電子出海龍頭、「尿袋一哥」安克創新的一張內部會議照片，近日在網上流傳，顯示安克創新去年獎金分紅高達8億元（人民幣，下同），有494人年收入破百萬元，引發廣發關注。安克創新相關負責人對此回應稱，照片中的內容屬實。



安克創新去年獎金分紅高達8億元人民幣。（網上圖片）

近日，一張帶有「安克創新Anker」標識的PowerPoint圖片在網上流傳。從圖片內容來看，似乎是安克創新的內部會議，台下有不少員工，PowerPoint內容則引發熱議。當中顯示，2022年至2024年，安克創新的經營分享獎金綜合分別是，2.5億、4.7億、8億元，預計2025年分紅將超過10億元。而公司年收入破百萬人數也從2022年的209人，增長至494人。

據安克創新內部人士透露，目前安克創新有約5000人員工，此次獎金分紅到手較為可觀，中等績效人士分到的錢差不多等同於年薪。部分業務好的團隊，獎金會在20個月往上。

不過，有網民認為安克創新目前員工大比例為外包員工，分紅覆蓋範圍並不廣，並有網民質疑分紅宣傳有營銷之嫌。針對質疑，上述安克創新相關負責人表示，公司外包員工並未推行很久、僅佔很小比例，遠不到誇張的大比例，上述外界言論不實。

安克創新是一間成立於2011年的智能硬件設備公司，以「Anker」品牌切入市場，主營產品涵蓋移動電源、充電器、數據線等智能數碼周邊產品。憑卓越的產品質量和創新能力，安克創新在智能硬件領域迅速崛起，成為了行業內的佼佼者。

特朗普也使用安克創新的尿袋。（X）

特朗普也使用安克創新的尿袋。（X）

值得一提的是，2024年8月13日，Tesla現任CEO馬斯克與特朗普進行的一場直播對話中，特朗普使用的尿袋被觀眾發現是安克創新所生產。公開報道顯示，特朗普使用的是Anker MagGo系列產品，該型號尿袋在京東商城售價為399元，在Amazon的售價則為89.99美元，合約人民幣646元。

而這也並非安克創新第一次「出圈」，其最早的爆火也與蘋果設備有關。2019年3月，安克創新推出了業界首款第三方USB-C to Lightning MFi數據線，這也使得安克創新成為世界第一家獲得蘋果第三方授權的充電品牌。2019年4月，蘋果官方直營店和Apple Store上架了安克創新自主研發的產品。

事實上，北美地區一直是安克創新的主要消費市場。據財報顯示，該公司2023年北美營收約佔其總收入的半壁江山。目前，旗下涵蓋充電儲能、智能創新類和智能影音三大類產品，最新業績顯示，去年前三季度，安克創新實現營收164.49億元，按年增長39.56%；歸母凈利潤14.72億元，按年增長21.29%；銷售毛利率高達44.28%。