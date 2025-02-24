有片｜台灣尿袋爆炸29歲女臉燒傷毀容 廠商回收2型號 香港有賣
撰文：朱加樟
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近日台灣一名29歲女子在辦公室工作時，桌上的磁吸式尿袋突然爆炸起火，導致左半邊臉部燒燙傷毀容。涉事台灣廠商「亞果元素」指該發生爆炸的尿袋型號在去年已經售罄，並宣布回收包括該型號的2個型號的部分尿袋。
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綜合台媒報道，該女子日前使用磁吸式尿袋時，尿袋突然爆炸起火，且尿袋當下就放在她的胸前辦公桌上，熊熊火焰朝她正面撲去，她被撲面而來的爆炸威力震得往後倒地。
爆炸導致女子左半邊臉頰、眼皮、頸部燒傷，女子胸前衣物也被燒出大洞，所幸並無生命危險。
睫毛眉毛被燒掉 女子：鬼門關前走一遭
女子事後心有餘悸表示，她的睫毛眉毛都被燒掉，頭髮也都燒焦，「磁吸電池真的不要用！會爆炸！鬼門關前走一遭」。
女子透露，該尿袋使用不到半年，去年9月才在實體店面購買，型號是亞果元素的GRAVITY CS5磁吸行動電源。
立即停用部分生產序號的「GRAVITY CS5／CS10行動電源」
亞果元素23日（周日）發布聲明稱，將進一步釐清事故原因，以確保消費者權益與使用安全。該型號產品在去年7月已經陸續完售並停止供貨，目前持有這款商品的消費者建議先暫停使用。
亞果元素又同日宣布，請立即停用生產序號尾數為「A／BA／BB」的「GRAVITY CS5／CS10行動電源」，並這批產品送回門市或維修中心，公司將提供免費新品更換服務。
據《香港01》記者搜索，「亞果元素」的尿袋在多個本地購物網站有售，其中HKTVmall在截至24日（周一）中午仍有出售需回收的GRAVITY CS10尿袋。
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