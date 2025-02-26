珠海車撞人35死｜最高檢：從嚴從快懲治一殺多人、報復社會的犯罪

中國最高人民檢察院承諾，依法從重從嚴從快懲治「一殺多人」特別是報復社會的重大惡性犯罪、極端犯罪、危害公共安全犯罪。



最高檢2月26日舉行新聞發布會，會上通報了2024年全國檢察機關深入推進更高水準平安中國建設、維護社會穩定的進展和成效。



2024年11月11日晚，樊維秋在珠海香洲體育中心故意駕車衝撞正在鍛煉的人群，造成35人死亡、43人受傷。這是中國去年發生群體傷亡事件中，死亡人數最多的一起。今年1月，珠海市中級法院1月20日遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對樊維秋執行死刑。



最高人民檢察院黨組成員、副檢察長苗生明會上提到，最高檢對廣東珠海樊維秋駕車撞人案、江蘇無錫徐加金持刀行兇案等重大惡性案件第一時間掛牌督辦、派員指導，對二犯已依法執行死刑，及時有力震懾犯罪，安定人心。

同時，健全個案總結和類案分析機制，對近年來發生的多起重大惡性犯罪案件進行回溯分析，深挖案件背後深層次原因，研究防治對策。依法核准追訴發案超過二十年的命案300餘人，讓正義雖久必至、雖遠必達。

苗生明在會上還指出，刑事檢察處在檢察機關維護社會穩定的第一線。各級檢察機關充分發揮刑事檢察「刀把子」功能，堅持嚴的震懾毫不動搖，依法嚴懲故意殺人、搶劫、綁架等嚴重暴力犯罪。

他也說，依法從重從嚴從快懲治「一殺多人」特別是報復社會的重大惡性犯罪、極端犯罪、危害公共安全犯罪。

據此前《香港01》整理，2024年發生多起惡性事件。包括日本人學校孩童被刺殺，到珠海越野車撞死35人事件，再到江蘇宜興無錫工藝職業技術學院造成8死的無差別斬人案，接二連三的無差別傷人甚至殺人事情，也引起社會廣泛關注及不安，部分案件更上升至外交層面，引發國際的關注。