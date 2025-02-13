最高檢：天津、河北檢察機關已對「油罐車運輸食用油」案提起公訴

2月13日，最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅做客「高質效辦好每一個案件 持續推進習近平法治思想的檢察實踐」最高檢廳長訪談時透露，目前，天津、河北兩地檢察機關已對「油罐車運輸食用油」案件提起公訴。



一輛等待進廠裝載食用油的運油車，罐體介質信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（新京報）

《新京報》調查記者2024年7月揭露，内地許多運油車既運送大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體，運油車在換貨運輸過程中不清洗罐體，事件引發食安風暴。

一輛卸完煤製油的運油車在未洗罐的情況下進入一家糧油公司裝載大豆油。（新京報）

2月13日，最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅做客「高質效辦好每一個案件，持續推進習近平法治思想的檢察實踐」最高檢廳長訪談時介紹，2024年，最高檢依法加大對危害食藥安全犯罪重大敏感案件的督辦指導力度。

一輛剛卸完煤製油的運油車，駛入中儲糧油脂（天津）有限公司，司機爬上罐頂正準備裝運食用油。 （新京報）

其中提到，指導天津、河北辦理「油罐車運輸食用油」案件，主動商公安部、最高法形成會議紀要，目前兩地均已提起公訴。據介紹，2024年1月至11月，全國檢察機關共起訴涉食品藥品安全犯罪12987人，其中涉藥品犯罪案件5727人，涉食品犯罪案件7260人。

河北省邢台市一處停車場裏停了多輛運油車，當地許多人從事運油車運輸行業。（新京報）