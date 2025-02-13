最高檢：天津、河北檢察機關已對「油罐車運輸食用油」案提起公訴
撰文：許祺安
出版：更新：
2月13日，最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅做客「高質效辦好每一個案件 持續推進習近平法治思想的檢察實踐」最高檢廳長訪談時透露，目前，天津、河北兩地檢察機關已對「油罐車運輸食用油」案件提起公訴。
《新京報》調查記者2024年7月揭露，内地許多運油車既運送大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體，運油車在換貨運輸過程中不清洗罐體，事件引發食安風暴。
2月13日，最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅做客「高質效辦好每一個案件，持續推進習近平法治思想的檢察實踐」最高檢廳長訪談時介紹，2024年，最高檢依法加大對危害食藥安全犯罪重大敏感案件的督辦指導力度。
其中提到，指導天津、河北辦理「油罐車運輸食用油」案件，主動商公安部、最高法形成會議紀要，目前兩地均已提起公訴。據介紹，2024年1月至11月，全國檢察機關共起訴涉食品藥品安全犯罪12987人，其中涉藥品犯罪案件5727人，涉食品犯罪案件7260人。
乘客高鐵買即食麵給孩子吃 一查竟過期4年 當場發難：良心何在廣東抽檢38萬批次食品 近萬批次不合格餐飲食品比率最高江蘇2男分別誤吞牙簽和酒瓶蓋 醫生籲過年聚餐要小心杭州女大生食超過1斤山楂痛得滿地打滾 一查胃內被「大石」塞滿山姆智利進口車厘子被指發霉、吃後上吐下瀉 客服：或食太多所致