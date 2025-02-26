新能源車全固態電池料2027年裝車　較鋰電池更安全、充電速度更快

中國電動汽車百人會相關負責人周二（2月25日）表示，在新能源汽車領域，預計到2027年全固態電池開始裝車，預計到2030年可以實現量產化應用。



在新能源汽車領域，預計到2027年全固態電池開始裝車。（新華社）

中國電動汽車百人會表示，相比較當下新能源汽車普遍採用的鋰離子電池，固態電池具有安全性更高、能量密度更高、使用壽命更長、充電速度更快等優勢。2024年是中國全固態電池的里程碑年份，2024年下半年以來，中國申請的全固態電池專利快速增長，是日本的三倍。

同時，國內主要汽車電池企業都開始聚焦以硫化物為主體電解質的全固態電池技術路線，目標是實現車用電池比能量每公斤400瓦時。有專家預計，全固態電池的產業化開始時間是2027年—2028年，2030年是完全可以實現量產的。

有專家預計，全固態電池的產業化開始時間是2027年—2028年，2030年是完全可以實現量產。（新華社）

此外，中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高同時表示，在2025年的新能源車市中，插混技術路線佔比將快速提升。預計，2025年插混技術路線在新能源汽車市場佔比預計升至40%左右，增程技術路線佔比預計維持在10%左右，純電技術路線佔比則預計降至50%左右。

公開資料顯示，固態電池是一種電池科技，是一種使用固體電極和固體電解質的電池。由於科學界認為鋰離子電池已經到達極限，固態電池於近年被視為可以繼承鋰離子電池地位的電池。固態鋰電池技術採用鋰、鈉製成的玻璃化合物為傳導物質，取代以往鋰電池的電解液，大大提升鋰電池的能量密度。