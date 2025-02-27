19歲職業圍棋少女秦思玥用AI作弊　中國圍棋協會：撤段位禁賽8年

2月26日，中國19歲職業棋手秦思玥因在比賽中匿藏手機，並使用人工智能（AI）作弊，被中國圍棋協會處罰撤銷段位、禁賽8年。



2024年12月15日全國圍棋個人錦標賽中，18歲的女棋手秦思玥三段在比賽中被對手趙奕斐發現有疑似作弊情況，巡查裁判隨後發現了藏在桌子底下的手機，於是秦思玥被當場判負。根據棋譜顯示，當局比賽秦思玥的棋譜與AI吻合度為73%，進一步坐實了她的作弊嫌疑。

事後，中國圍棋協會罕見在官方報道提及此事，表示將根據現場證據及其他情況進行詳細調查，依據調查結果追加處罰。調查期間暫停秦思玥的一切比賽。

秦思玥為職業圍棋3段。

根據各圍棋棋譜網站顯示，在事發近一年期間，秦思玥的勝率漲了接近三成，事發前1個月的吳清源杯中，秦思玥她也戰勝了包括陸敏全在內的一眾選手晉級16強，這一作弊事件一出，也不由得讓眾人對其過去一年的成績產生懷疑。

2025年2月26日，中國圍棋協會發出關於撤銷違規運動員秦思玥職業段位等處罰的情況通報，顯示經查看當日賽場影片，及聽取裁判、棋手及工作人員證言，證實秦思玥當天淩晨進入賽場藏匿手機與在比賽過程中作弊。

經中國圍棋協會紀律與道德工作委員會研究決定，對秦思玥處以撤銷職業段位、取消2024年全國圍棋錦標賽（個人）成績的處罰，禁止其參加中國圍棋協會及會員單位組織或授權組織的所有圍棋賽事和活動8年。

通報還表示，面對圍棋人工智能發展的新形勢，中國圍棋協會一直嚴肅對待、嚴謹調查、嚴格處理各類賽風賽紀問題，未來將持續深化以案為鑒，完善賽場管理與反作弊工作，歡迎社會各界進行監督，共同營造健康發展環境。