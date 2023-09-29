杭州亞運｜圍棋女神黑嘉嘉時隔13年再出戰　16歲領獎照曝光差異大

台澳混血的「圍棋女神」黑嘉嘉，擁有職業七段實力，以及氣質甜美的臉蛋，吸引一票粉絲力挺。



時隔13年，她再度挑戰杭州亞運，過去參賽的青澀照也被挖出。

點圖放大看黑嘉嘉16歲時的樣子及更多她的美照：

+ 44

跨足影視圈的黑嘉嘉，是一名職業圍棋好手，實力高超的她，曾被日本媒體封為「千年一遇美女棋士」。

2010年廣州亞運，年僅16歲的黑嘉嘉與「紅面棋王」周俊勳組合搭檔，獲得男女混雙第4名，也與謝依旻、張正平、王景怡聯手，拿下女子團體銅牌，優秀表現實屬台灣之光。

【同場加映】學界排球美少女爆紅 IG驚見大尺度內衣照電暈網民：超過一百分（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

今年黑嘉嘉再戰杭州亞運，備受各界矚目。

13年前廣州亞運得獎的照片也被挖出，可見黑嘉嘉對著鏡頭舉起獎牌，露出勝利的笑容，散發出清新可愛的氣質，模樣十分青澀。

延伸閱讀：

杭州亞運/中華女足1比0勝泰國 連3屆晉級亞運8強

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】