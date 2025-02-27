經濟放緩下的救市信號？傳官方擬注資國有銀行至少4000億人民幣

中國據報計劃向幾家大型國有商業銀行注資至少4000億元（人民幣，下同），以落實去年推出的大規模經濟刺激計劃。



《彭博社》2月26日引述知情人士報道，首批獲得注資的銀行包括中國農業銀行和交通銀行。注資計劃最早可能在6月底完成，每家銀行的注資額度等細節還在敲定中。

知情人士透露，中國交通銀行與中國農業銀行將為首批獲得注資的銀行，注資計劃最早可能在6月底完成。（路透社）

若上述消息屬實，這將是中國自2008年全球金融危機以來，首次為大型商業銀行充實資本金。中國銀行過去通常依靠留存利潤來增加資本緩衝，一些銀行還利用較低的債市利率，透過大舉發債籌集資金。

官方數據顯示，截至去年第三季末，六大國有商業銀行的核心一級資本充足率平均為11.9％，遠高於監管要求。但隨著房貸利率降低、政策利率下調等經濟刺激措施陸續出臺，銀行業也面臨息差降低、利潤縮水和不良貸款攀升等挑戰。

去年9月24日，中國國家金融監管總局局長李雲澤提出，將對六家大型商業銀行增強核心一級資本，但未透露更多細節。

圖為2023年6月9日，國家金融監督管理總局局長李雲澤在上海與上海金融系統高層研究座談。（視覺中國）

兩周後的10月12日，財政部長藍佛安在新聞發布會上進一步披露，將透過發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，「提升這些銀行抵禦風險和信貸投放能力，更好地服務實體經濟發展」。

《彭博社》當時引述知情人士報道，這輪總注資規模可能高達1萬億元。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

