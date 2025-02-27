經濟放緩下的救市信號？傳官方擬注資國有銀行至少4000億人民幣
撰文：聯合早報
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中國據報計劃向幾家大型國有商業銀行注資至少4000億元（人民幣，下同），以落實去年推出的大規模經濟刺激計劃。
《彭博社》2月26日引述知情人士報道，首批獲得注資的銀行包括中國農業銀行和交通銀行。注資計劃最早可能在6月底完成，每家銀行的注資額度等細節還在敲定中。
若上述消息屬實，這將是中國自2008年全球金融危機以來，首次為大型商業銀行充實資本金。中國銀行過去通常依靠留存利潤來增加資本緩衝，一些銀行還利用較低的債市利率，透過大舉發債籌集資金。
官方數據顯示，截至去年第三季末，六大國有商業銀行的核心一級資本充足率平均為11.9％，遠高於監管要求。但隨著房貸利率降低、政策利率下調等經濟刺激措施陸續出臺，銀行業也面臨息差降低、利潤縮水和不良貸款攀升等挑戰。
去年9月24日，中國國家金融監管總局局長李雲澤提出，將對六家大型商業銀行增強核心一級資本，但未透露更多細節。
兩周後的10月12日，財政部長藍佛安在新聞發布會上進一步披露，將透過發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，「提升這些銀行抵禦風險和信貸投放能力，更好地服務實體經濟發展」。
《彭博社》當時引述知情人士報道，這輪總注資規模可能高達1萬億元。
本文獲《聯合早報》授權刊載。