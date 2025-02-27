雷軍成為中國新首富 身價飆至4400億 超越鐘睒睒、張一鳴
撰文：鄭寧
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今日（27日）早盤，小米股價盤中一度升超4%，強勢表現不僅刷新小米集團股價歷史記錄，也讓創始人雷軍財富水漲船高，成功超越農夫山泉創始人鐘睒睒，成為中國新首富。
不過，小米創新高後轉跌，截至11:47分報51.850港元，挫7.90%。
雷軍的總財富估值，主要基於以下三部分的資產計算：1.小米集團：小米集團市值1.41萬億港元，雷軍持股約24.2%，對應3412億元人民幣。2.金山系：金山辦公、金山軟件、金山雲三大上市平台，為雷軍貢獻約441億元人民幣的資產財富值。3.順為資本：雷軍還通過順為資本這家持股51%的投資機構，押中了字節跳動、宇樹科技等獨角獸。
雷軍的投資版圖也遠不止這些，還有蔚來汽車、人人車、貨拉拉、愛奇藝等等眾多知名企業。這些投資加起來大概能為雷軍貢獻約500億元人民幣的資產財富值。綜上總和計算，雷軍的總財富估值約為3412+441+500=4353億元人民幣，已經超過了鐘睒睒（3700億元人民幣）和張一鳴（3300億元人民幣），成為中國新首富。
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