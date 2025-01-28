雷軍直播被封、余承東錄播亦遭強制下架　抖音高層：不能干擾駕駛

近日，小米創始人雷軍與華為常務董事余承東的直播間接連遭到封禁，引起廣泛關注。周一（27日），抖音集團副總裁李亮對此發表聲明，提醒用戶在駕駛時避免進行直播。



李亮指出，車內直播的關注度日益上升，並強調了抖音對車內直播的相關要求。他表示：「如有必要，副駕或後座乘客可進行拍攝，直播過程中不得干擾駕駛。駕駛員需專心駕駛，禁止與直播互動或查看手機。」

抖音集團副總裁李亮就事件發表聲明。（微博）

此外，李亮還提到，儘管智能駕駛技術迅速發展，目前雙手離開方向盤的行為依然違反交通規則。他期待隨著智能駕駛技術的成熟，相關規定將得到調整，並祝福大家春節平安。

上周六（25日），雷軍的「龍年收官直播」在進行中突然被強制下播，持續了一小時。兩天後，余承東的直播間也遭遇同樣的情況，直播於中午12點整被中斷。

雷軍在直播時駕駛小米SU7，並向觀眾解釋智能駕駛只是輔助駕駛，司機還需注意安全。（資料圖片）

根據余承東的直播記錄，他在周一上午進行的直播主題為「和老余一起開享界S9自駕回家過年」。與雷軍的情況不同，余承東的直播實際上是錄播，畫面左下角標明「固定機位拍攝，安全駕駛，內容提前錄制，非直播」，並附上了廣電備案號。

儘管強調安全駕駛及非直播，該直播間仍然遭到封禁。據網傳舉報截圖顯示，與雷軍的情況類似，仍有用戶對直播間進行了舉報，經查證後確定存在違規行為，隨即對該用戶進行了中斷直播處理。

余承東的錄播亦因舉報而遭強制下架。（網上圖片）

在中途被下播後，余承東的抖音賬號並未恢復直播，目前抖音官方及余承東本人尚未對此事作出回應。

回顧雷軍的直播事件，當時他正與觀眾互動，畫面突然中斷，顯示「房間被封禁」，觀看人數一度達到1400萬。隨後，雷軍在一小時後恢復直播，並於下午3點17分下播。有網友表示，自己只是想試著舉報，卻意外成功。

據悉，雷軍的直播同時在多個平台進行，包括抖音、bilibili（B站）、視頻號、微博和小紅書，但只有抖音直播間遭到封禁。