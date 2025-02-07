中國秘造巨型無人潛艦供特種作戰？美專家：比美軍｢殺人鯨｣大8倍

中國海軍現代化進程持續推進，近日在廣州造船廠出現一艘新型潛艦，引發外界高度關注。美國媒體報道，該潛艦的型號尚不清楚，但衛星影像顯示其設計極具未來感，專家推測可能為全球最大無人潛艦，甚至比美國「殺人鯨」（Orca）超大無人潛艦大6至8倍。



神秘潛艦現蹤廣州造船廠

美媒《海軍新聞》（Naval News）指出，這艘潛艦是在廣州造船廠被發現，該廠並非以建造潛艦聞名，讓此事更顯神秘。國防觀察家MT Anderson在一座浮動船塢內發現這艘新型潛艦，經專家分析，這是一款先前從未公開的嶄新設計。

中方打造的超大無人潛艦體積約比美國海軍「殺人鯨」（Orca，見圖）超大無人潛艦大了約 6—8 倍。（波音）

美國潛艦戰專家H. I. Sutton則表示，中國再次展現其在秘密打造潛艦方面的能力，與西方國家相比，中國能夠在未曝光的情況下建造潛艦，而美軍的新潛艦則通常在建造前數年就已見諸報端。

報道稱，這艘潛艦與先前在武昌造船廠建造的041型潛艦不同，尺寸更小，可能採用非核輔助推進系統。此外，它也與2022年曝光的「奧林匹克」（Olympic）潛艦有所不同。

無指揮塔設計引猜測 或為全球最大無人潛艦

專家初步估算，該潛艦長約45米、寬約5米，最引人注目的特徵是尾部的X型舵及完全沒有指揮塔。指揮塔是傳統潛艦的標誌性特徵，但若為無人潛艦，則可省略這一設計。

Sutton指出，中國是唯一成功打造無指揮塔潛艦的國家，早在2019年，上海江南造船廠就曾下水過一艘類似潛艦，但當時僅為實驗性質，並未配備魚雷發射管或聲納。這次的新潛艦則可能是該技術的進階版本。

目前全球多國都在開發超大型無人潛艦（XLUUV），而中國的計劃規模最大，至少已有5款已下水。若此艘潛艦屬於XLUUV，那麼它將成為全球最大無人潛艦，且尺寸遠超美軍的「殺人鯨」。

專家：打造或為特種作戰用途

儘管中國過去已打造全球最大無人作戰水面艦（USV），但這艘超大型潛艦的用途仍不明確。Sutton分析，由於無人潛艦不需容納人員，理論上不必造得如此巨大，因此這艘潛艦更可能是有人駕駛。

從衛星圖像來看，該潛艦可能配備魚雷發射管與拖曳聲納陣列，顯示其具備攻擊能力，可能用於獵殺敵艦或敵方潛艦。另一種可能性是，它被設計為執行特種部隊任務，或用於海底戰。

無論如何，這艘神秘潛艦的真正用途仍有待觀察，而中國持續加速發展海軍力量的趨勢，無疑將持續引起全球軍事專家的關注。