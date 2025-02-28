「拐子婆」余華英執行死刑　受害者楊妞花：望未來沒有人販子

周五（28日），貴州貴陽市中級法院通過微信公眾號公告，余華英因拐賣兒童罪成，已被執行死刑。消息在當日中午引發了廣泛關注，尤其是當年的受害者楊妞花，得知余華英被執行死刑時，她正和姐姐楊桑英直播，得知消息後，姐妹倆非常激動，「抱著哭了一會」。



拐子婆余華英一審重審再判死刑。（央視）

楊妞花於12時38分即刻結束直播，情緒激動地表示，姐妹倆得知執行死刑的消息後，彼此相擁而泣。她坦言：「我早就知道這一天會來，卻沒想到來得這麼快，心裏還是顫了一下。」

得知余華英被執行死刑時，楊妞花（左）正和姐姐進行直播。（影片截圖）

楊妞花喜極而泣。（影片截圖）

她決定將這一消息告訴所有曾經被余華英拐賣的受害家庭，並放下手中的工作，與姐姐一起回到貴州，將消息帶給已故的父母。楊妞花又回憶起與余華英在法庭上的對峙，表示每一次的相見都讓她感到煎熬。

楊妞花會將這一消息告訴所有曾經被余華英拐賣的受害家庭。（影片截圖）

楊妞花會將這一消息告訴所有曾經被余華英拐賣的受害家庭。（影片截圖）

她希望未來不再有人販子。（影片截圖）

楊妞花心中寄予厚望，希望未來不再有販賣人口的事件發生，並期待那些尚未團聚的家庭能早日重聚。她希望自己的故事能夠激勵他人，並堅信法律與國家的力量。

回顧過去，楊妞花在1995年被拐賣至河北邯鄲，經過27年才成功尋親，卻因父母的先後離世而感到無比遺憾。與家人團聚後，她立即向警方報案，期待能將人販子繩之以法。最終，貴陽市公安局於2022年展開調查，並在24天後逮捕了余華英。

被拐賣26年後最終成功尋親的楊妞花。（澎湃新聞）

2021年5月15日，楊妞花（中）回到家鄉，與外婆（左）、堂妹（右）坐在一起。（新京報）

經過審理，貴陽市中級法院認定余華英自1993年至2003年間，聯合他人拐賣兒童十七名，於2024年判處其死刑，並剝奪政治權利終身及沒收其所有財產。雖然余華英對判決提出上訴，但經高級法院審理後，上訴被駁回，最終經最高法院核准執行。