「拐子婆」余華英今執行死刑：拐賣17兒童親生子都賣　二審曾落淚

2024年12月19日，余華英拐賣兒童案重審二審宣判，駁回余華英上訴，維持一審死刑判決。今日（2月28日），貴州省貴陽市中級人民法院依照法定程式，對余華英執行了死刑。



新華社報道指，經最高人民法院核准，2025年2月28日，貴州省貴陽市中級人民法院依照法定程式對余華英執行死刑，檢察機關依法派員臨場監督。

拐子婆余華英一審重審再判死刑。（央視）

「拐子婆」余華再判死刑：賣親生仔開始，拐賣17兒童

聞二審判決死刑 余華英曾落淚

一審重審時，公訴機關指控余華英涉嫌拐賣的兒童從11人增加到17人，多名被害人及家屬到庭參加訴訟，據了解余華英販賣的兒童中包刮自己的親生兒子。

據曾經被余華英拐賣的楊妞花所說，「這次是最後一戰，余華英得到的結果還是判處死刑。整個庭審過程中，余華英態度非常囂張惡劣，她還是覺得自己沒有錯。一直到宣判結果出來，她的眼淚掉下來了。」

12月19日，備受關注的余華英拐賣兒童案在貴州省高級人民法院重審二審宣判，駁回余華英上訴，維持一審死刑判決。20日上午，曾經被余華英拐賣的楊妞花回到家鄉貴州省畢節市織金縣，楊妞花的堂妹稱，聽到庭審結果時忍不住流淚，「但還是有很多遺憾」。

案情回顧

1993年起，余華英及其同夥一起拐賣多名兒童。2022年7月，余華英因涉嫌拐賣兒童罪，被刑事拘留。

2023年9月18日，貴陽市中級人民法院一審以拐賣兒童罪，判處余華英死刑，剝奪政治權利終身，余華英提出上訴。

2023年11月28日，余華英拐賣兒童案二審開庭。二審庭審後，檢察機關提出發現余華英有漏罪未處理，建議發回重審。2024年1月8日，貴州省高級人民法院裁定，對余華英拐賣兒童案發回重審。

被拐賣26年後最終成功尋親的楊妞花。（澎湃新聞）

2021年5月15日，楊妞花（中）回到家鄉，與外婆（左）、堂妹（右）坐在一起。（新京報）

今年（2024年）10月25日，余華英涉嫌拐賣兒童案重審一審宣判，貴陽市中級人民法院再次認定余華英犯罪情節特別嚴重，社會危害性極大，依法判決被告人余華英犯拐賣兒童罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。余華英當庭表示上訴。

余華英二審庭審現場。（央視影片截圖）

二審判死刑無法再上訴

2024年12月19日本次開庭是余華英第六次出庭受審，按照兩審終審制度，余華英案已到達終審階段。

廣東風采新紀元律師事務所律師賀國帥指出，余華英無法再次上訴，按照刑事訴訟程序，在最高法核准適用死刑後，將進入最終執行階段。北京君樹律師事務所主任謝通祥認為，本案維持原判死刑的判決，對此類案件的犯罪分子具有震懾作用，特別是對司法程序具有推動作用。