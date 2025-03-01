湖南油污清理船撞客船11死5失蹤　事發影片曝光

湖南省懷化市沅陵縣發生重大船難，一起油污清理船與客船相撞，導致客船側翻沉沒，截至2月28日晚間，已知11人死亡，尚有5人未找到。



內媒報道指，2月25日10時許，懷化市沅陵縣清浪鄉沅水流域發生一起油污清理船（懷綠水1號）與客船（湘沅陵客0301號）相撞事故，導致客船側翻沉沒，客船19人落水，其中3人獲救。

事發河段水位較深，平均深度超60米；水域地質條件複雜，底部水流湍急；水域較寬，兩岸水域寬度達500餘米。

事故發生後，應急管理部、交通運輸部立即派出工作組趕赴現場指導救援，省市縣三級統籌聯動，緊急調派10支救援隊伍及外省專業救援力量共500余人，全力開展人員搜救、船舶打撈等救援工作，並調集專業醫療力量對獲救人員進行救治。

事故救援指揮部通過聲吶探測、機器人掃測、深潛打撈等手段全力救援，2月28日21時26分，沉沒客船打撈出水。目前，事故救援指揮部仍在組織專業救援力量，擴大搜救範圍，盡全力搜救剩餘失聯人員。

內地網民則指出沅陵縣高度依賴水上交通，呼籲當地應該興建鐵路。亦有網民質問為何客船上的人都未穿救生衣。此外，也有網民批評油污清理船「為何在光天化日下都可以撞到人，河面又不是很窄」，呼籲要徹查油污清理船的舵手。

網民點睇：

太悲了！也不知道客船是怎麼開的？橫渡讓行順行才對。

沒想到我的家鄉以這樣的方式上了熱搜，水上交通一直是我們重要的出行方式，很多鄉鎮沒有客車，坐船的也基本老人居多，這個天氣的水冰冷冰冷的…

估計這景點也是管理不到位，若沒穿救生衣讓遊客上船，責任很大。

