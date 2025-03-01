人口老化態勢持續　中國社會保障與就業支出首超教育

根據中國財政部近期的最新統計數據，2023年社會保障與就業支出達到4.21兆元人民幣，首次超越教育支出，成為全國一般公共預算中最大的支出項目。



報道指出，2024年的預算中，社會保障和就業支出為4.2114兆元，而教育支出為4.2076兆元。這一變化反映了中國面臨的人口老年化和少子化挑戰。過去，教育支出一直是政府最大的支出領域，2012年時教育支出比社會保障和就業支出多出8623億元。

社會保障和就業支出的快速增長主要來自於對基本養老保險基金的補助以及行政事業單位的養老支出。隨著1960年代後出生的退休人員增多，以及養老金的調整，這些支出顯著上升。

專家學者對此現象表示關注。上海財經大學社會保障與社會政策系教授鄭春榮指出，雖然社會保障支出多年前已經是最大項目，但如今首次超越教育支出還是讓人感到意外。他強調，這一變化顯示了中國人口老年化的速度加快。

粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，社會保障支出超過教育支出是人口結構變化的必然結果。他表示，老年人口的增長需要更多的養老支出，而少子化則要求對教育經費和資源配置進行調整。

西南財經大學財政系副教授楊良松則指出，社會保障支出超越教育支出是一個指標性事件，儘管如此，教育領域仍然有增長的空間，特別是在學前教育和貧困地區的義務教育方面。

根據2024中國統計年鑑，2023年中國65歲及以上人口達到2億1676萬人，佔總人口的15.4%，老年撫養比為22.5%。根據國際標準，65歲及以上人口占比達到14%至21%時，社會被認為是中度老年化社會。這一統計數據進一步顯示了中國面臨的社會挑戰。