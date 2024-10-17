生三胎最牛？長沙辦｢嫁校｣催生被指中式恐怖　網民：全靠口號

綜合內媒報道，10月10日，全國首條新型婚育文化街在長沙市開福區潮宗街落成，不過部份標語引發網民討論，如「我願意帶崽」「生三胎最牛」「在江湖，先嫁一步」等，有網民稱其為「中式萬聖節恐怖風」。



長沙婚育文化街（長沙晚報）

長沙辦｢嫁校｣催生被指中式恐怖。（網絡圖片）

據媒體報道，10月10日下午，長沙市計劃生育協會新型婚育文化街落成，該文化街由紅娘小築、姻緣台及多處新型婚育文化裝置場景構成。

其中「嫁校」取駕校的諧音，設置了科目一至科目四闖關打卡環，四個科目分別為「愛情問答」「甜蜜承諾」「分娩體驗」「育兒體驗」。完成「嫁校」的通關打卡體驗，情侶雙方將會獲得「准嫁證」，單人體驗則發放「實習嫁證」。

長沙辦｢嫁校｣催生被指中式恐怖。（網絡圖片）

一位市民正在長沙市計生協新婚育文化街體驗分娩。（掌上長沙）

街區可見一些標語，上寫有「我願意帶崽」「生三胎最牛」「在江湖，先嫁一步」等等。

街區的標語與體驗項目引發網民火熱討論，不少人指觀感不適：「中式萬聖節恐怖風」「領導先生，以身作則生8個！」「什麼時候撤掉啊」。但也有人表示理解：「畢竟國家號召啊」。

還有人批評這是形式主義：「全靠口號，脫離現實」「神經病，我生三胎我帶娃，你養活我？」「要讓年輕人生孩子，又一點實在的利益都不願意讓出來，那注定是沒用的」。

長沙辦｢嫁校｣催生被指中式恐怖。（網絡圖片）

長沙辦｢嫁校｣催生被指中式恐怖。（網絡圖片）

長沙辦｢嫁校｣催生被指中式恐怖。（網絡圖片）

據報道，長沙計劃生育協會職員回應稱，「嫁校」是迎合婚育文化節主題活動舉辦的，大家都可以來打卡體驗，其標語是想表達男女雙方都應去做家務、照顧孩子等，倡議大家生三胎響應政策。

長沙辦｢嫁校｣催生被指中式恐怖。（網絡圖片）

長沙辦｢嫁校｣催生被指中式恐怖。（網絡圖片）

《極目新聞》報道，長沙市開福區文旅局職員回應稱，已收到輿情反饋，目前已撤換掉一些標語，後續將繼續完善修改。