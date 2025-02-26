中國男性平均壽命未滿70？一詞之差謬以千里　AI竟為謠言原始推手

近期，內地不少短影片博主引用所謂「可靠數據」稱，中國人平均壽命連年下降，2024年中國男性平均壽命僅為69.9歲，連年下滑，女性平均壽命也「縮水」到了78.5歲，引發關注。對此，中國人民大學人口與健康學院院長杜鵬表示，平均壽命難以計算，事實上更常用「平均預期壽命」的概念，更能夠反映人口真實壽命水平。



據央視報道，近期，一些自媒體博主稱「2024年中國男性平均壽命為69.9歲，女性78.5歲」。一張網傳顯示，2021年到2024年，中國男性平均壽命連續四年下降，從75.46歲下降至69.9歲；女性平均壽命也從2019年最高時的80.93歲下降到78.5歲。這些發布者中，竟有不少是平台認證的三甲醫院醫生，還稱該數據由權威部門發布，真實可靠，獲得上萬點讚。

不過，這些數據也引發網民質疑：生活水平愈來愈好，壽命怎麼會連年下降？

對此，中國人民大學人口與健康學院院長杜鵬指出，自媒體博主混淆了「平均壽命」與「平均預期壽命」這兩個概念。傳言中提到的「平均壽命」實則是「平均死亡年齡」，指所有死者年齡的平均值，而這個數值很難計算，且很難獲得相關數據。

網傳中國男性平均年齡不足70歲。（視覺中國示意圖）

以及「平均死亡年齡」的計算結果會因死亡人口年齡結構的影響而嚴重扭曲，不能準確反映人口壽命水平，因此「平均壽命」這個概念並不常用。相比之下，平均預期壽命則是一個更常用的概念，它基於當前各年齡段死亡率，預測新生兒未來可能存活的平均年數，消除了年齡結構影響，能夠反映人口真實壽命水平。

杜鵬表示，「平均預期壽命是假定一批人按照某一年的分年齡死亡率度過一生，他們平均的存活的年數，比如2024年新出生的小孩，按照2024年分年齡死亡率去度過一生，預期的壽命。」

根據國家衛生健康委2024年發布的《2023年中國衛生健康事業發展統計公報》，中國人均預期壽命達到78.6歲，嬰兒死亡率下降到4.5‰，為歷史最好水平。這一實際情況與各自媒體博主「人均壽命連年下降」的說法完全不符。因此網傳數據根本為謠言。

網傳數據源於AI大模型 或發生「機器欺騙」

至於錯誤數據從何而來，央視用AI大模型工具查詢到一篇文章，其中便包含了「2024年中國男性平均壽命為69.9歲，女性為78.5歲」這一數據，然而該文章發布時間是2024年9月19日，並未完全統計全年情況就對2024年亂下結論。

AI大模型對話頁面。

此外，AI大模型工具還顯示，「國家統計局公布的2023年中國男性平均壽命為73.64歲，2020年為74.7歲。」但是國家統計局官網並未發布這一數據的原始信息。央視記者在查詢時追問，AI大模型工具才改口表示，該數據可能源自自媒體對「平均壽命」與「預期壽命」概念的混淆，或對非官方統計的誤讀。

由此可見，AI大模型工具也可能成為謠言傳播的助力者。北京郵電大學人工智能學院人機交互與認知工程實驗室主任劉偉表示，盡管AI大模型能夠處理和分析海量的數據，並從中提取有價值信息，但存在訓練語料受到污染等局限性因素，可能會發生「機器幻覺」和「機器欺騙」情況。使用者要有自己的判斷能力。