方大同去世｜雲南大理火化　3月1日低調舉辦告別儀式

3月1日，獨立音樂廠牌「賦音樂FUMUSIC」發布消息稱，歌手方大同在2月21日早晨去世。外界傳昨日（1日）已低調舉行告別儀式，由於他微博IP位置最後顯示在雲南，網民推測他在大理離世。內媒《上游新聞》從大理殯儀館了解到，方大同已在大理火化。



《上遊新聞》報道，大理市殯儀館透露，方大同的悼念儀式在3月1日已在館內舉辦，隨後進行了火化。對於方大同是否將安葬在大理，館方表示具體情況需要詢問家屬。

方大同（視覺中國）

方大同（視覺中國）

方大同（視覺中國）

悼念儀式上的手卡公布了方大同留下最後的話：「時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」「祝你在未來的日子里，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。」

2016年，方大同成立了自己的音樂廠牌，表示今後將會更多地將工作重心轉向幕後，不再發布原創個人專輯。在此之後，他呈現出幾乎半隱退的狀態，並且遷居雲南，2018年，他還出了一首寫大理的單曲《雲南里》。

悼念儀式上的手卡公布了方大同留下最後的話。

網傳方大同在大理從事農業。2024年9月，他在社交媒體上為自己辟謠，表示自己沒有參與任何農業項目。在專輯《夢想家》中還創作了一首《我不是農人》來回應此事。方大同微博的IP屬地也停留在了雲南。