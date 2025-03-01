方大同去世｜同門師弟以43字發聲「非常震驚難過」昔日夢境竟成真

【方大同去世／離世／氣胸／爆肺】金曲歌王方大同抗病5年，所屬經紀公司賦音樂今（1）日證實他與世長辭，享年41歲，演藝圈震驚和悲傷交織，而他昔日同門師弟歐漢聲（歐弟），透過經紀人向《TVBS新聞網》訴說哀傷之情：「非常震驚和難過，我一直是他的粉絲，一直期待再次聽到他的創作和美好的歌聲，他是一個真正的藝術家。」



金曲歌王方大同抗病5年，所屬經紀公司賦音樂今（1）日證實他與世長辭，享年41歲。（視覺中國）

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方大同和歐漢聲曾簽在唱片公司金牌大風，屬於同門師兄弟，方大同替歐漢聲單曲〈一下子〉編曲，並擔任監製，歐漢聲曾在專輯發片記者會說：「這首歌來得很突然，我們也一下子就飛到方大同香港的錄音室錄歌。」他坦言，兩人早在多年前就因校園活動結識：

「那時他剛出道，奇怪是我竟然夢到他在幫我錄音。」



歐漢聲〈一下子〉由方大同編曲。（YT@Timeless Music）

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不過，歐漢聲說他當下沒多加理會，想不到時隔多年，兩人真的合作，此情此景竟與夢中吻合：

「這次到了大同的錄音室，當一切準備就緒，他把錄音室的燈光關掉，只留下譜架上的燈，那一刻，我想起了那個多年前的夢，一模一樣的場景，真的是方大同在幫我錄音，我瞬間全身起了雞皮疙瘩，好不可思議！」



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