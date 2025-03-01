方大同去世｜50歲影后感謝他生前陪伴女兒：我心目中你不只是歌手

【方大同去世／離世／氣胸】金曲歌王方大同今（1）傳出離世噩耗，享年41歲，經紀公司賦音樂也隨後證實消息，發表聲明表示，方大同「平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富」，留給外界無限震驚與悲痛，而他生前不僅留下無數經典音樂作品，更承襲媽媽的教育理念，跨界成為童書作家，創作兒童圖文小說《艾美夢遊》系列，連台灣影后賈靜雯的女兒咘咘都是鐵粉。



方大同跨界成為童書作家，推出圖文小說《艾美夢遊》。（賦音樂提供）

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方大同在還沒出道前，就曾為媽媽的英語幼教課程編寫近百首兒歌，並為該教材的英文發音錄音，後來為幫他打理演藝事業而放棄教職，他一直希望能回報媽媽，他在2017年底時宣布推出一套童書，也就是《艾美夢遊》，打算將音樂與圖書結合，預計1年出3本，為期10年共30本，並有意為每本書創作專屬歌曲，在繁忙的工作日程中，堅持傳承媽媽的教育理念。

賈靜雯與三個女兒的合照。（微博＠賈靜雯）

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他當時分享，童書主角「艾美」取名靈感來自表姐在美國領養的女兒，書裡的艾美每天晚上都會做不同的夢、去到不同地方，體驗不同旅程，方大同希望小朋友看到這本書，可以對世界充滿好奇心和想像力，藉由艾美展現出來的美德和智慧，幫助孩子勇敢地探索自我潛能，產生同理心。

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他形容寫童書像做專輯，慢慢勾勒成型，方大同用「懷胎多年」形容推出童書內心喜悅：「懷了4年才終於把『艾美』生出來！」他更曾在受訪時喊話，如果能夠等到《艾美夢遊》發揚光大，以後開小巨蛋演唱會，就會有滿場的小朋友，可惜這些圖文小說只出到第4本就停下來了，推測應是跟他身體狀況不佳有關。

而方大同離世消息傳出後，賈靜雯也在IG Story分享方大同與艾美的圖片，難過發聲：

「我心目中的你不只是歌手，還是陪伴我女兒的好作者，謝謝你，艾美夢遊去了...」



賈靜雯悼念方大同，感謝他陪伴女兒成長。（截圖）

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