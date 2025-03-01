方大同去世｜王心凌王力宏致哀　小S徐熙娣IG黑底白字哀悼：R.I.P

【方大同去世／離世／氣胸】金曲歌王方大同於2025年2月21日病逝，享年41歲，消息傳出震驚演藝圈；而才在2月痛失姊姊大S（徐熙媛）的小S（徐熙娣）也發聲哀悼，以黑底白字寫下「R.I.P」。



金曲歌王方大同於2025年2月21日病逝，享年41歲。（視覺中國）

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歌手王力宏也在社交平台表示：「方大同的離去讓世界失去了一道特別的光。」王心凌則在IG貼出藍天白雲照，PO文：

「今天天氣如十年前初見般美好，天使已回歸天堂，願繼續追尋獨特的音樂夢。」



王心凌則在IG貼出藍天白雲照，PO文：「今天天氣如十年前初見般美好，天使已回歸天堂，願繼續追尋獨特的音樂夢。」（截圖）

小S（徐熙娣）發聲哀悼，以黑底白字寫下「R.I.P」。（截圖）

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事實上，Threads近日有網友爆料：「好震驚，夢到朋友跟我說有一個40多歲音樂才子在美國病逝了，夢到的，夢到的。」引發各界高度討論，台媒《中天新聞網》1日求證其經理人已讀未回，緊接著經紀公司就於社交平台上公布他病逝消息，整個死訊曝光過程，如當初大S噩耗，震驚演藝圈。

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不過，方大同經理人則回應，他並非在美國離世，「不了解怎麼會有這樣的傳言」，同時表示感謝大家相當喜愛方大同的音樂，家屬將低調處理後事，希望大家可以保留一些空間給家屬；而針對方大同的病因、死因等事宜，皆未對外詳細交代。

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