世界野生動植物日｜中國大熊貓、雪豹等野外種群數量持續增長

《央視新聞》報道，今天（3月3日）是第12個世界野生動植物日。近年來，中國野生動植物旗艦物種種群數量持續保持增長態勢，棲息繁衍環境穩步改善。



中國大熊貓、雪豹等野外種群數量持續增長。（央視新聞）

中國大熊貓、雪豹等野外種群數量持續增長。（央視新聞）

據介紹，中國野生動植物資源豐富，有陸生脊椎動物約3100種，已定名昆蟲13萬種；高等植物3.8萬多種，其中珍稀瀕危野生植物4000多種。

中國大熊貓、雪豹等野外種群數量持續增長。（央視新聞）

根據最新監測結果，大熊貓野外種群總量由20世紀80年代約1100隻增長至近1900隻，雪豹恢復至1200多隻，東北虎、東北豹數量分別由2017年建立國家公園體制試點之初的27隻、42隻增長至70隻、80隻左右，海南長臂猿野外種群數量由40年前僅存2群、不足10隻增長至7群、42隻，朱䴉由發現之初的7隻增長至7000餘只，亞洲象野外種群由150餘頭增長至300多頭，藏羚羊野外種群恢復至30多萬隻。

此外，206種瀕危植物實現了野外回歸，多個植物物種得到有效保護恢復。

中國大熊貓、雪豹等野外種群數量持續增長。（央視新聞）

中國大熊貓、雪豹等野外種群數量持續增長。（央視新聞）

在野生植物方面，野生攀枝花蘇鐵增長至38.9萬株，成為歐亞大陸自然分布緯度最北、海拔最高、面積最大、株數最多、分布最集中的天然蘇鐵群落。德保蘇鐵、杏黃兜蘭、報春苣苔、豬血木等206種瀕危植物實現了野外回歸，華蓋木、雲南藍果樹等多個物種得到有效保護恢復。華蓋木由6株增長至1.5萬多株，被發現時僅存3株的百山祖冷杉已野外回歸4000餘株，被發現時僅存1株的普陀鵝耳櫪已野外回歸4000餘株，人工苗數萬株。