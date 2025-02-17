細過芝麻！廣州海珠濕地發現全球新物種　命名為｢海珠微瓢蟲｣

《廣州日報》消息，2月16日，廣東省發布了全球新物種「海珠微瓢蟲」。據介紹，此次新物種是2022年度海珠濕地昆蟲調查監測過程中所發現，並以海珠命名，即「海珠微瓢蟲」，該成果已在國際期刊《Zootaxa》上發表。



海珠微瓢蟲。（廣州日報）

據介紹，海珠微瓢蟲比芝麻還小：體長1.2～1.3毫米，橢圓形，背側和腹側凸；紅棕色，足和觸角顔色較淺；表面無毛，被稀疏和短的黃色剛毛。調查中一共在海珠濕地發現3頭標本，周邊生境以龍眼、荔枝等果樹爲主。

科研人員進行戶外昆蟲採集。（廣州日報）

廣東省科學院動物研究所俞雅麗介紹，野外調查中，科研團隊在海珠濕地已採集了超50萬頭昆蟲標本。「海珠微瓢蟲」體型微小，且該類群在國內的研究尚為空白，科研人員在體式顯微鏡下檢視了數萬頭標本，才最終分揀鑒定出該新種。