神農架1金雕偷雞不慎受傷後抑鬱　經大半年救治今神氣如將軍

周三（26日），湖北神農架林區林業管理局透露，一隻金雕經過八個月的精心救治，已經康復並恢復威風凜凜的狀態。金雕被稱為空中的霸主，也是國家一級野生保護動物。但前述金雕半年前因在居民家偷抓雞時被欄網困住，造成受傷和抑鬱。



去年6月9日，溫水林場百草沖護林站站長譚明寬接到村民報告，稱發現一隻金雕在偷吃自家的雞時，被困於養雞圍欄中。他隨即前往現場進行救助。經檢查，這隻金雕體長約65厘米，翼展達1米，體重約2.5千克，屬未成年，因捕食能力較弱而被困。

金雕被救出後表現出膽怯和抑鬱。（極目新聞）

譚明寬小心翼翼地將金雕救出，但在放生時發現它缺乏行動能力，懷疑可能有內傷。因此，他將金雕帶回百草沖野生動物救護站進行進一步治療。最初，金雕表現出膽怯和抑鬱，但經過大半年的精心養護，如今已恢復健康，神氣得似將軍，且食量驚人，三天內能吃掉一隻活雞，並且還會加餐其它肉類。

如今牠已恢復健康。（極目新聞）

金雕是大型猛禽，棲息於森林、草原和荒漠等環境，主要以豬獾、雉雞、鹿等為食。在神農架地區，金雕的身影隨處可見。2019年，神農架太陽坪生態保護中心的紅外相機拍到金雕捕獵豬獾的壯觀畫面，展現了其作為空中霸主的威風。