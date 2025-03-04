香港-大理航線3月12日開通 計劃每周執飛3班
撰文：孫聖然
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西部航空計劃下周三（3月12日）起，開通香港往返雲南大理的航線，該航線為旅遊包機。
大理至香港航班號為PN6483，起飛時間為10:30，到達時間為13:10，航程約2小時40分鐘，計劃每周三、五、日執飛，執飛機型為空巴A320-200。
香港至大理航班號為PN6484，起飛時間為14:15，到達時間為16:50，航程約2小時35分鐘，計劃每周三、五、日執飛，執飛機型為空巴A320-200。
西部航空（West Air）於2007年首航，是海南航空旗下的一間低成本航空公司，以重慶江北國際機場為樞紐基地。
大理地處雲南省中部偏西，大部分地區夏無酷暑、冬無嚴寒，遠在新石器時代就有白族、彜族等少數民族先民在此繁衍生息，古為「蜀身毒道」和「茶馬古道」的重要中轉站。
大理有風景名勝旅遊點區達130多處，最著名的要數蒼山、洱海，「下關風，上關花，蒼山雪，洱海月」亦令風花雪月成為這座城市的代名詞。
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