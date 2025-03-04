兩會｜中央出台一系列政策舉措　支持港澳參與粵港澳大灣區建設

十四屆全國人大三次會議今日（4日）舉行新聞發布會。大會發言人婁勤儉介紹，建設粵港澳大灣區是重大國家戰略。中央已出台一系列政策舉措，全力支持香港、澳門參與粵港澳大灣區建設。大灣區基礎設施「硬聯通」、規則機制「軟聯通」、粵港澳居民「心聯通」不斷提升。



婁勤儉表示，建設粵港澳大灣區是重大國家戰略，去年12月，習近平主席在視察澳門時指出，港澳要積極主動參與粵港澳大灣區建設，整合優質資源，深化協同發展。

香港、澳門一直是中國對外開放的重要窗口。在改革開放40多年歷程中，地位獨特，貢獻重大作用不可替代。中央出台了一系列政策舉措，全力支持香港澳門參與粵港澳大灣區建設，大灣區基礎設施硬聯通，規則機制軟聯通，粵港澳居民新聯通不斷提升。

香港各區掛滿國旗及香港區旗。（梁鵬威攝）

從經濟情況看，5年多來，大灣區經濟總量上升至超過14萬億元。從要素流動看，粵港澳三地貨物資金人員流動更便捷。一小時生活圈從發展遠景願景成為了生活現實。2024年返港旅客數量達到了4,500萬人次。從民生角度看，在中央大力支持下，香港多措並舉，增加房屋和土地供應，解決居民住房問題。澳門協和醫院建成使用，增加了醫療資源的供給。從法制建設看，國際調解院總部落戶香港，充分體現了國際社會對一國兩制下香港獨特地位和優勢的高度認可。

全國人大常委會積極推動粵港澳大灣區發展，今年將開展專題調研，推動大灣區建設，把一國之本、兩制之力、三定優勢結合好。