不足3000元！內地iPhone13跌至半價　銷量暴增10倍

國產高端智能手機近日集中發布，面對市場競爭愈發激烈，舊款iPhone的價格幾乎降至原價的一半。其中，iPhone13降價至不足3000元（人民幣，下同），銷量增長了10倍，相關話題一度引發廣泛關注。



iPhone13降價至不足3000元。（微博）

綜合內媒報道，在「國補」政策的推動下，蘋果部分機型的價格出現了顯著下調。以iPhone13的128GB版本為例，調整後的售價僅為2999元，遠低於其初始定價5999元，創下歷史最低價記錄。

而這一價格亦使得iPhone13的銷量大幅上升，成為近年來手機市場中少見的現象級消費熱潮。

據業內人士分析，蘋果此舉的主要目的是加速清理庫存，同時應對來自Android陣營高端機型的競爭壓力。隨着多款國產高端機型的密集發布，蘋果不得不通過價格策略來穩固其市場份額。

iPhone 13。（網上圖片）

有分析師進一步指出，當前消費者的購買行為更加理性，不再盲目追求新款產品，而是更加注重產品的實用性和殘值率。這種趨勢對整個行業產生了深遠影響。

與此同時，在蘋果最新公布的2025財年第一季度財報中，公司當季營收達到1243億美元，創下歷史新高。這一成績主要得益於軟件服務以及iPad、Mac等硬件產品的強勁表現。儘管iPhone的銷售額略低於市場預期，但蘋果在全球其他市場的表現依然保持穩定增長態勢。

網民點睇：

「現在買蘋果好劃算！」

「備用不錯，在路上了。」

「13香的含金量還在上升。」

「蘋果是咱們窮人買的，華為才是富人才買得起。」

「6000的蘋果我能指出七八個缺點，3000的蘋果渾身上下都是優點。」

