OPPO註冊「OPhone」商標惹議　你分得出Reno13與蘋果iPhone16嗎？

OPPO 不裝了！近日被網友發現，已經申請了商標「OPhone」，把它的野心昭告了天下——目標直指手機大佬蘋果Apple iPhone。



當然這也不是OPPO第一次跟蘋果扯上關係了。 OPPO這些年發布的手機，越來越能見到蘋果的「影子」。

今年旗艦機OPPO Find X8系列，從手機的造型線、到操作功能介面設計、外觀，甚至是廣告海報的風格，都可以說是「撞臉」。連攝影機都更霸氣，分分鐘拍出你的美。

OPPO Find X8系列（官網截圖）

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而中端旗艦Reno13系列，從外觀設計和背板工藝都幾乎和iPhone一樣，掏出來不看商標你是真分不清啊。這次如果把商標都改了，可能就更難區分了。

OPPO Reno13系列（官網截圖）

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「影子武士」竟成真的了？

對於OPPO 的這番操作，網友們觀點不一。有人認為，手機市場競爭激烈，模仿已經經過市場驗證的品牌沒有問題。但也有人認為，這樣明目張膽的抄襲，挺離譜的。

不過，說歸說，鬧歸鬧，市場數據真的會說話——根據canalys統計顯示，在全球14個國家和地區的500美元以上的高階機市場，OPPO的市場佔有率穩居前三名。

日站君只想說，大牌「平替版」這個市場，是真實存在，不會消失的。從霸王茶姬用一杯奶茶錢買Dior同款包，佛山兄弟讓世界用上奢華家具同款，到小米汽車二十幾萬喜提保時捷同款，「平替版」永遠都有需求。

不知道怎麼看待OPPO的「撞臉」之路呢？你平常會買大牌平替版嗎？

蘋果Apple iPhone 16官網產品介紹（apple.com）

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