內地實施數碼產品國家補貼 iPhone為符合條件降至6000元內
撰文：許祺安
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據此前報道，國家發展改革委、財政部宣布實施手機等數碼產品購新補貼。內媒報道指，明日（1月20日）起國家補貼將上線，為符合國家補貼的條件，多款手機降價至6000元（人民幣，下同）內。
據此前報道，根據《手機、平板、智能手錶（手環）購新補貼實施方案》，個人消費者購買手機、平板、智能手錶（手環）等3類數碼產品的補貼標準為，對於單件銷售價格不超過6000元的產品，按照產品銷售價格的15％給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。
《證券時報》報道，為符合國家補貼的條件，蘋果（Apple Inc.）等眾多手機品牌紛紛進行價格調整，將旗下多款手機售價下調至6000元以內。iPhone16 Plus128G版本由6999元降至5999元。
根據《消費日報》預測，內存為128g的iPhone16在京東售價約為4999元，補貼後到手價為4499元。
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