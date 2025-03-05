兩會2025︱「台灣省」人大代表有13人　台陸委會：不具台灣人身分

中國大陸全國人大、政協兩會登場，第14屆大陸全國人大代表中，「台灣省」人大代表有13人。其中，全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪3日表示，正規劃組織一些活動邀請台灣青年參加，「讓他們了解什麼是中國式民主」。



對此，台灣陸委會表示，這些所謂的「台灣省人大代表」皆無中華民國國籍，也不具台灣人民身分，無法代表台灣民意。



遼寧省台聯會長周琪。（翻攝中國台灣網）

據中華全國台灣同胞聯誼會網站，周琪是台灣台南人，1990年7月參加工作，台盟盟員，現任第14屆全國人大代表，全國台聯副會長、遼寧省台聯會長，台盟遼寧省委會委員。

周琪受訪時表示，中國式現代化為兩岸交流合作提供了廣闊空間、帶來了巨大機遇，又指希望台灣青年多參與兩岸文化、經濟等各方面交流，以青年為紐帶促進兩岸進一步融合發展。

周琪表示，越來越多台灣人特別是台灣青年關注兩會，「關注大陸全過程人民民主的發展」，當前正規劃組織一些活動，邀請台灣青年參加，「讓他們了解什麼是中國式民主」。

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台灣陸委會：

對此，台灣陸委會4日回應稱，這些所謂的「台灣省人大代表」實際上都沒有中華民國國籍，也不具有台灣人民身分，全國人大每年組成這些「台灣省人大代表」，完全無法代表2300萬人的台灣民意。

陸委會稱，「世界上並沒有所謂的『中國國式民主』，只有中共統治下的一黨專政，台灣人對此相當瞭解。而受訪的「台灣省代表」周琪也同樣不具台灣身分，出身成長均不在台灣，相關說法只是宣傳的樣板。」

根據中國人大官方網頁顯示，今年的「台灣省代表名單」共計13人，包括李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂。