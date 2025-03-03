2025年執行2次載人飛行任務　「太空出差」航天員乘組已選定

3月3日，中國載人航天工程辦公室公布，2025年將發射神舟二十號、神舟二十一號載人飛船，「太空出差」的航天員乘組已選定，正在開展相關訓練。



中國載人航天工程辦公室消息，2025年，中國載人航天工程將紮實推進太空站應用與發展和載人月球探測兩大任務，為推動科技強國、航天強國建設作出更大貢獻。目前，中國太空站在軌運行穩定、效益發揮良好，載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設工作按計劃穩步推進。

中國太空站建成以來，工程全線密切協同，先後組織完成4次載人飛行、3次貨運補給、4次飛船返回任務，5個航天員乘組、15人次在軌長期駐留，累計進行了11次航天員出艙和多次應用載荷出艙，開展多次艙外維修任務，刷新航天員單次出艙活動時長的世界紀錄，完成包括2名港澳載荷專家的第四批預備航天員選拔、低成本貨物運輸系統擇優並啟動研製、《中國空間站科學研究與應用進展報告》（2024年）發布等工作。

2024年3月2日，在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟十七號航天員湯洪波在空間站組合體艙外作業畫面。（新華社）

圖為2025年1月20日，由北京航天飛行控制中心拍攝、神舟十九號航天員宋令東在空間站組合體艙外工作的畫面。（新華社）

2025年，工程規劃了2次載人飛行任務和1次貨運飛船補給任務，執行2次載人飛行任務的航天員乘組已經選定，正在開展相關訓練。目前，中國太空站已在軌實施180餘項空間科學研究與應用項目，涉及空間生命科學與人體研究、微重力物理和空間新技術等領域，取得了多項開創性成果。

近日，中國載人航天工程辦公室與巴基斯坦太空與高層大氣委員會在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，正式簽署合作協議。按計劃，雙方將利用一年左右的時間完成選拔工作，巴基斯坦航天員將在中國接受全方位的系統訓練。根據中國太空站的飛行任務規劃安排，將在未來幾年內擇機安排巴基斯坦航天員與中國航天員一同進入中國太空站執行短期飛行任務。

中國與巴基斯坦簽署選拔訓練航天員合作協議。中國太空站將迎來首位外籍航天員造訪。（微信公眾號＠中國載人航天）

中國與巴基斯坦簽署選拔訓練航天員合作協議。中國太空站將迎來首位外籍航天員造訪。（微信公眾號＠中國載人航天）

與此同時，瞄準2030年前實現中國人首次登陸月球的目標，載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設工作按計劃穩步推進。目前，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、望宇登月服、探索載人月球車等主要飛行產品處於初樣研製階段，取得階段性進展，文昌發射場登月任務相關測試發射設施設備正在有序開展研製建設，測控通信、著陸場等地面系統已完成總體方案，將陸續開展各項目建設。

後續，船、器、箭、服等主要飛行產品將重點開展初樣各項大型試驗。為有效提高研製工作質量與效益，登月任務將持續推動工程數字化研製轉型。