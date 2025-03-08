兩會｜最高法工作報告出爐：提及李鐵、「拐子婆」余華英等

在周六（3月8日）舉行的十四屆全國人大三次會議第二次全體會議上，最高人民法院院長張軍作最高人民法院工作報告。工作報告指出，2024年，最高人民法院收案34898件，結案32539件，按年分別增長65.5%、82.2%。全國各級法院收案4601.8萬件，結案4541.9萬件，按年分別增長1%、0.3%。



2024年，最高法審結電信網絡詐騙案件4萬件8.2萬人，按年增長26.7%。（網上圖片）

堅決維護國家政治安全。「兩高三部」制定實施《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。

嚴厲打擊嚴重危害社會秩序犯罪。審結電信網絡詐騙案件4萬件8.2萬人，按年增長26.7%，依法嚴懲涉緬北等跨境電信網絡詐騙犯罪。

依法嚴懲腐敗犯罪。依法懲處孫志剛等48名原中管幹部，對李建平依法核准死刑。審理足球領域系列腐敗案，依法對杜兆才、陳戌源、李鐵等定罪判刑。

服務構建全國統一大市場。加強反壟斷和反不正當競爭司法，審結侵犯商業秘密、串通投標等不正當競爭案件1萬件。

拐子婆余華英一審重審再判死刑。（央視）

服務發展新質生產力。依法妥善審理涉人工智能糾紛案件，支持人工智能依法應用；懲治利用人工智能技術侵權行為，促進規範有序發展。

服務建設法治化營商環境。依法保護企業和企業家合法權益，加強對違規異地執法、趨利性執法案件的審查，嚴防以刑事手段干預經濟糾紛。依法再審糾正涉產權冤錯案件46件72人，改判13人無罪。嚴懲對企業造謠抹黑、敲詐勒索等犯罪。

服務美麗中國建設。協同生態環境部開展第三方環保服務機構弄虛作假問題專項整治。

服務擴大高水平對外開放。發布依法保護外商投資權益典型案例，營造良好投資環境。持續提升涉外審判國際影響力，一大批案例收錄至聯合國國際貿易法委員會「法規判例法系統」，相關裁判規則得到國際社會廣泛認同。

用心用情辦好百姓身邊案。制定適用民法典相關司法解釋，對父母為已婚子女購房、以離婚方式逃債、惡犬傷人等爭訟問題明確裁判規則。發佈涉養老服務糾紛典型案例，推動養老機構善盡安全保障義務、加強服務場所適老化改造。司法守護「半邊天」，發出人身安全保護令6351份，按年增長11.5%，對無視禁令、濫施威脅恐嚇的行為人以拒不執行裁定罪判處刑罰。

在周六（3月8日）舉行的十四屆全國人大三次會議第二次全體會議上，最高人民法院院長張軍作最高人民法院工作報告。（新華社）

保護未成年人健康成長。審結侵害未成年人犯罪案件4萬件4.1萬人，對「人販子」余華英和強姦未成年人、性質極其惡劣的郭某某等，依法判處死刑。強化未成年人犯罪預防治理，對未滿十四週歲初中生殺害同學埋屍案主犯依法頂格判處無期徒刑。

落實和完善司法責任制。上級法院提級審理新類型、具有指導意義的案件2950件，按年增長33.8%，更好發揮統一裁判尺度作用。

加強審判質量管理。精簡優化管理指標，切實為基層減負。

2025年，緊扣推進中國式現代化履職盡責、健全公正司法體制機制等將是各級法院的工作重點。