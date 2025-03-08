兩會｜最高檢工作報告：起訴電騙犯罪人數年增53.9%點名緬北明家

在周六（3月8日）舉行的十四屆全國人大三次會議第二次全體會議上，最高人民檢察院檢察長應勇作了最高人民檢察院工作報告。工作報告指出，2024年，全國檢察機關共辦理各類案件409.96萬件，批准逮捕各類犯罪嫌疑人75.3萬人，提起公訴163.1萬人。



十四屆全國人大三次會議第二次全體會議3月8日舉行。（新華社）

堅決維護國家安全。依法嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

嚴懲嚴重暴力犯罪。依法從重從快批捕、起訴駕車衝撞行人的樊維秋、校園持刀傷人的徐加金等極端惡性案件兇手。配合公安機關開展命案積案攻堅，最高檢對發案超過二十年的命案，依法核准追訴336人。

依法懲治人民群眾反映強烈的犯罪。常態化開展掃黑除惡鬥爭，起訴涉黑惡犯罪1.2萬人，起訴「保護傘」74人。余華英伙同他人拐賣17名兒童，檢察機關依法起訴，法院判處死刑。

維護網絡空間法治秩序。依法懲治電信網絡詐騙犯罪，起訴7.8萬人，同比上升53.9%。指導浙江檢察機關對緬北明家犯罪集團及關聯犯罪集團成員39人提起公訴、依法嚴懲。

協同推進反腐敗鬥爭。受理各級監委移送職務犯罪2.7萬人，起訴2.4萬人，其中起訴孫志剛、劉連舸等原省部級幹部34人。

緬北電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被緝拿歸案。（央視新聞）

著力營造法治化營商環境。依法平等保護各類經營主體合法權益，加強對查封、扣押、凍結等強制措施的監督，堅決糾正利用刑事手段干預經濟糾紛、違規異地執法和趨利性執法司法等問題，最高檢督辦31件重點案件。

護航金融高質量發展。指導廣東、北京等地檢察機關對「恆大系」案件42人、「中植系」案件49人審查起訴。

依法保障綠色發展。會同生態環境部、水利部等深入開展長江、黃河、珠江流域水環境治理公益訴訟專項監督，推動全流域協同整治。

用法治守護中華文脈。最高檢針對長城保護制發第十二號檢察建議。

用心守護群眾身邊安全。聚焦社區團購、網絡營銷、直播帶貨等重點領域，著力糾治制假售假、非法添加、違規銷售等突出問題，辦理公益訴訟2.6萬件。

2024年4月，最高檢立案辦理珠江流域水環境治理公益訴訟專案，重點聚焦城鄉水污染、船舶污染等七類重點問題，同步辦理關聯案件1915件。（央視）

嚴懲侵犯婦女生命健康、人格尊嚴等犯罪，起訴4.8萬人。

為未成年人健康成長撐起法治藍天。起訴性侵、傷害未成年人等犯罪7.4萬人。起訴未成年人犯罪5.7萬人，核准追訴初中生殺害同學埋屍案等低齡未成年人嚴重暴力犯罪34人。

加強檢察監督，維護執法司法公正。對偵查機關應當立案而不立案的監督立案2.8萬件、不應當立案而立案的監督撤案6.6萬件。對認為確有錯誤的刑事裁判提出抗訴6530件，法院審結5601件，其中改判、發回重審佔75.6%。

深化檢察公益訴訟。十年來，檢察機關共立案辦理公益訴訟111.7萬件，涉及14個法定領域。配合全國人大常委會推進檢察公益訴訟立法。

2025年，堅決維護國家安全和社會穩定、全力服務經濟社會高質量發展、開展違規異地執法和趨利性執法司法專項監督等將是全國檢察機關的工作重點。