兩會｜師奶粉絲被騙錢 　內地男星靳東呼籲立法禁AI換臉

時常出演時代劇、歷史劇，以一身正氣聞名的內地男星靳東，近日以全國政協委員身分，出席在北京舉行的兩會。擁有許多師奶粉絲的他透露自己的臉孔常被歹徒拿來「詐騙」粉絲，呼籲立法禁止AI換臉。



江西大媽沉迷抖音人工合成短片 迷戀內地男星靳東要與丈夫分床睡

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2020年開始，「假靳東」在微博上成為焦點，一度衝上熱門搜尋排行榜第一位，閱讀量超過4.4億次，留言討論亦有2.5萬則以上。江西電視台都市頻道當時採訪一名61歲的大媽黃月（化名），她在抖音平台迷戀上假靳東，更聲稱「我要嫁靳東，勇敢活一次」，為了能夠嫁給靳東，甚至與丈夫分床睡及要求離婚。

電視台深入調查後發現，黃月被騙的主要原因是一些在抖音上的短片，該些短片均為利用剪接技能，將靳東的畫面與告白的語音人工合成在一起，形成是靳東本人與觀眾說話的假像。黃月完全不相信短片是假的，而這樣的情況更是時常發生，受騙者多是中年女性。

黃月自認與靳東是兩情相悅。（影片截圖）

另外有一名張姓老婦先後匯出近20萬元（人民幣，下同）給假靳東，直到家屬發現不對勁報警，案件才曝光。根據警方調查發現，網路的「靳東」根本是8名年輕女子，利用AI技術換臉假扮行騙，但令人哭笑不得是，案發後張婦說，為了靳東，即使被騙她也「心甘情願」。

2023年，上海市一名王姓老婦稱自己喜歡在網路欣賞「靳東」的照片或影片，不久她被拉入名為「靳東明星」的粉絲群組，然後不斷給「靳東」充錢。

今年兩會，靳東就表示，他的一些粉絲，常遭遇歹徒詐騙，「一些喜歡我影視劇的觀眾，被AI換臉視頻騙得很慘」，他忍不住痛斥，「這個性質非常惡劣，希望能建立更好的規則。」

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據了解，1976年出生的靳東畢業於中央戲劇學院，國家一級演員。因出演多部歷史革命劇、法治劇等電視劇集，靳東展示出的「老幹部形象」深受內地觀眾喜愛。而其本人亦擔任全國政協委員、中國文聯委員、中國煤礦文工團副團長等職務。