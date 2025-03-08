小鵬汽車料2026年量產交付「陸地航母」　及探索無人泊車無人取車

十四屆全國人大三次會議第二場「代表通道」，周六（3月8日）早舉行。全國人大代表、廣東小鵬汽車科技有限公司董事長何小鵬亮相並表示，小鵬汽車將於2026年量產交付「陸地航母」。



何小鵬。（東北網）

據深圳衛視報道，何小鵬表示，科技創新改變生活，一個全球的AI時代正在到來。汽車與AI結合有兩個變化值得關注，一是AI會推動自動駕駛甚至無人駕駛加速到來，二是汽車產業正在和機械人進行融合。

在自動駕駛領域，何小鵬介紹，2024年小鵬率先量產並交付了端到端的自動駕駛，並且打通了AI駕駛從停車位到停車位的全部流程。2025年，小鵬正在探索加速落地L3級別的自動駕駛，並且在2026年將探索在停車場的L4級別的無人駕駛，包括無人泊車和無人取車，這會加速中國無人駕駛行業大步向前。

作為全國人大代表，何小鵬先後多次提出關於自動駕駛相關標準建議，期待能夠推動中國站在世界自動駕駛標準規範的前列。

此外，何小鵬對備受市場熱議的人形機械人也特別關注。「非常開心看到這一次政府工作報告裏，首次提到了具身智能。」何小鵬曾公開表示，機械人可分為五個智能等級：L1級（完全由人控制）、L2級（基礎輔助智能）、L3級（具身智能和訓練監督）、L4級（自成長智能）和L5級（完全自主智能）。

圖為登上央視蛇年春晚的宇樹科技人形機械人。（央視）

小鵬滙天分體式飛行車「陸地航母」產品示意圖。（小鵬汽車網頁）

何小鵬表示，現時的人形機械人是在L2的初期，要想把人形機器人真正好的商業化，一定要能夠實現L3能力，也就是把手、腳、嘴、眼、大腦全面協同。基於小鵬在L3級別自動駕駛和世界模型的基礎上，他期待在2026年能夠量產面向工業的L3級別人形機械人。

「在宏觀政策以及汽車生態的加持下，低空經濟也開始加速起飛。」何小鵬還透露，小鵬汽車計劃2026年將分體式飛行汽車，即是「陸地航母」首次量產，做到量產跟交付，「我們將汽車的操控跟AI的智能結合起來，重新開發基于飛行器的操控體系，能夠更安全便捷地操控。」

何小鵬表示，小鵬的願景就是探索未來出行，包括在城市內實現無人駕駛，在城市間看到低空飛行汽車，以及工廠和小區能有人形機械人，期待中國的高科技產品早一天走向全球，帶給更多全球消費者。