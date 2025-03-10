北京驚見「機械警犬巡邏」與無人駕駛車協作　特務級超強性能曝光

8日，北京一家公園內驚現「機械狗巡邏」的科幻一幕，吸引不少市民駐足拍照圍觀。



據悉，這款智慧機械犬為國際最先進的工業級機械犬，可配合無人駕駛巡邏車開展工作。

北京一家公園內驚現「機械狗巡邏」的科幻一幕，吸引不少市民駐足拍照圍觀。（微博影片截圖）

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據「北京日報」報道，8日，北京經濟技術開發區博大公園內，兩隻灰白相間、身上貼有「巡邏宣防」標示的機械狗與無人駕駛巡邏車隊一起上崗巡邏。

據介紹，這是北京經開區近日部署的新一代智慧巡邏體系，包含18輛L4級無人駕駛車輛、15輛有人巡邏車以及2隻工業級智慧機械犬。其中，智慧機械犬為國際最先進的工業級機械犬，採用四足仿生設計，頭部配備多光譜攝影機與探照燈組，兼具工業質感與科技未來感，身手矯健，單體重約65公斤卻行動自如。

外型酷似獵犬的智慧機械犬，以IP67防護等級（防塵防水、適合戶外活動或短時間浸水的環境）與4小時續航力，可適應暴雨、高溫等極端環境。其背部模組化設計支援快速加裝防爆設備、氣體偵測儀等工具，可靈活應對巡邏、排爆等多樣化任務。

透過5G網絡與無人車即時聯動，機械犬負責地面精細巡查，無人車則提供物資補給與資料回傳，形成「前哨偵察+後方支援」的高效協作模式。無人駕駛巡邏車在路上行駛，對於像樓內、地下等車到不了的地方，就可以派機械狗上場了。

據報道，智慧機械犬也將在2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機械人半程馬拉松賽事中亮相，擔負起賽事的安保職責。

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