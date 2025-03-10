中國女遊客斯里蘭卡火車上探身　頭撞隧道墮軌重傷危殆

據斯里蘭卡媒體報道，當地時間3月9日，一名中國籍女遊客乘坐火車時將身體探出車外，頭部撞到隧道後墮車，後被送往當地醫院急救，她傷勢嚴重，情況危殆。



《紅星新聞》引述斯里蘭卡媒體報道，出事的中國籍女遊客當時乘坐從內陸鐵路線納努奧亞（Nanu Oya）開往巴杜拉（Badulla）的火車，在伊達爾加辛納隧道附近從行駛中的火車墮下受重傷。

救援現場。（紅星新聞）

報道指，受傷的女遊客今年35歲，事發時在火車運行期間將身體探出車外，其頭部突然撞上伊達爾加辛納第19號鐵路隧道。她事後被立即送往附近醫院急救，之後兩度轉院。醫院消息稱，她的頭部和腿部受傷嚴重，情況仍然危急。

前斯里蘭卡導遊和司機協會秘書克里什（Krish）介紹，許多遊客到斯里蘭卡旅行時，都喜歡將身體探出正在行駛中的火車，甚至直接將全身掛在行駛中的火車外，拍照打卡，此舉也吸引了更多遊客仿效。

克里什（左二）對於有遊客從火車上墮軌一事感到非常痛心。（紅星新聞）

克里什稱，幾乎來自世界各地的遊客都喜歡探出火車外拍照打卡，「基本上以歐美遊客為主，我也不知道最先是由哪國遊客興起的」，但在過去幾年內，許多人因此受傷甚至喪生，「這種做法真的非常危險」。

克里什提到，斯里蘭卡班達拉韋拉和德莫迪拉之間有一趟專為遊客準備的特別列車，被稱為「卡利普索列車（calypso train）」，會以慢速行駛，並在火車站之間所有風景漂亮的地方停留，為遊客預留充足的拍照打卡時間，「所以其實是有更安全的方式來拍照打卡的，只是大多數遊客不知道」。

在社交平台上，不少旅客也分享了在斯里蘭卡將身體伸出火車外拍照打卡的經歷，但潛在的危險性極高。去年12月，一名中國籍女遊客在搭乘斯里蘭卡沿海鐵路線上的火車時，為了與夕陽留影，竟將身體後仰探出火車外，後遭路軌旁的樹枝擊中頭部後墮車，幸無生命危險。