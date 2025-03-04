馬爾代夫渡輪翻側沉沒48人全獲救　潛水女教練講述驚險一幕

3月2日，馬爾代夫一艘渡輪沉沒，船上所有船員及乘客獲救。當時在船上的潛水教練高女士，在社交平台上發文講述事情經過，提到事發時海浪太大，救援持續了2個小時，「很多島上度假的遊客不會游泳，也不了解救生衣的使用，不會口吹在瘋狂嗆水，我開始到處幫別人充氣，讓大家冷靜」。



27歲的高女士是一名專業自由潛教練，目前在澳洲定居，最近在馬爾代夫潛水。3月2日，她坐船從迪古拉島去馬累市，準備坐飛機回墨爾本，渡輪當日上午7時開出，預計一個半小時到目的地，船上有近50人，「每人一兩個大行李箱，當天天氣不是很好，海上浪湧很大，但擺渡船沒有取消的消息」。

高女士憶述，當日上午7時40分，可能是大浪拍入船艙導致發動機受損，船上乘客都不清楚發生何事，有人開始恐慌、要跳船，船員則讓大家冷靜，船長繼續開船往前衝。

事發當日海上浪湧大。（影片截圖）

船上乘客自行分發救生衣。（影片截圖）

上午8時10分左右，渡輪開始大幅度向右傾斜，船艙入水，水位到小腿位置，大家自行分發救生衣，渡輪開始在原地盤旋。10分鐘後，水位上升至與窗戶齊平，所有人開始為救生衣充氣，「我拿到了兩件救生衣，充氣氣瓶都是壞的，一拉線斷了，一個口吹不進去，另一個口吹吹飽了」。

8時30分，水位已漲到窗戶上，渡輪傾斜，「大家都很恐慌，怕船沉了出不去，已經開始有人跳船了，船長說ready jump，其他人從窗戶開始往外跳。高女士稱，所有船員及乘客跳下船後，渡輪在5分鐘內已完全翻側並下沉，「很多島上度假的遊客不會遊泳，也不了解救生衣的使用，不會口吹，在瘋狂嗆水，我開始到處幫別人充氣，讓大家冷靜」。

高女士稱，所有船員及乘客跳下船後，渡輪在5分鐘內已完全翻側並下沉。（影片截圖）

救援船陸續到場救起乘客。（影片截圖）

救援船陸續到場救起乘客。（影片截圖）

乘客陸續獲救。（影片截圖）

《上游新聞》報道，高女士表示，根據經驗，事發地海水深約30米，且附近沒有淺灘。當日9時，3艘救援船陸續到場，但當時海浪太大，2個小時才把所有人救起送回島上，不過其隨身攜帶的銀包、電腦、護照、拍攝設備、潛水裝備全部沉入海底，最近需要回國重新辦理護照。

高女士稱，事發時大家都非常驚慌，「尤其是一些外國遊客，因為船長沒有給任何指示」。她又提醒，大家在外旅遊坐船時一定要熟悉救生衣的位置和使用方法，最重要是保持冷靜，「在船裏生怕出不去，跳下水以後整個人放鬆多了，非常快速的救援」。

部分行李被打撈上岸。（影片截圖）

據馬爾代夫當地媒體報道稱，當地時間3月2日，一艘名為「Huvafen」的快艇在從迪古拉島前往馬累的途中於上午7時57分左右沉沒，船上載有3名船員和45名乘客，其中包括4名兒童。警方表示，船上所有人員獲救，無人受傷，所有乘客和船員已送往迪古拉島，身體狀況良好。沉船具體原因尚不清楚，目前正在調查。

據報道，事發時馬爾代夫中部地區曾發布雷暴和強風黃色天氣預警。前一天，暴雨和雷暴導致馬累等多個島嶼發生大面積洪災，其中，迪弗西島的降雨量超過296毫米，創下該島日降雨量最大的新紀錄。