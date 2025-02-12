北京燃油的士時代將落幕　僅剩40餘輛年內報廢完成「油改電」

據《中國能源報》2月11日報道，北京30餘輛燃油的士「現代悅動」日前均已達到強制報廢期限，僅剩的數十輛「現代悅動」燃油車也將於今年年內陸續到期報廢，北京燃油的士時代即將落幕。



報道表示，北京市於2011年開始啟用電動車的士，當時的車型續駛里程僅150公里。隨著技術不斷進步和發展，電動車的士的性能已有很大提升，續駛里程也有了新突破。

2019年，北京市財政局發布《北京市人民政府關於印發北京市打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知》，計劃進一步加快北京市出租汽車行業純電動汽車推廣應用，促進出租汽車結構性調整。隨著新能源汽車的發展和「滲透」，2023年5月，曾經在北京街頭馳騁了18年的伊蘭特（Hyundai Elantra）的士正式「下線」，被北汽集團的EU300和EU5逐漸取代。目前，北京市大部份的士已完成 「油改電」工作，為節能減排作出貢獻。

北京市於2011年開始啟用電動車的士。（視覺中國）

有北京市民表示，現在在馬路上，已很難看到藍色牌（燃油車）的的士了，這是全國大趨勢。且現在乘坐網約車，也不會再有燃油的士「滴滴滴」打印發票的聲音，都是電子發票，「確實感覺北京的士行業一個時代悄悄結束了。」

北京的士全面電動化是全國電動汽車發展的縮影。中研普華產業研究院《2025—2030年電動車市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示，2025年，中國新能源汽車銷量預計達到1650萬輛，滲透率提升至55%左右，標志著電動車從政策驅動轉向市場驅動階段。電動的士作為城市交通的重要載體，將在這一趨勢中受益，尤其是在限購限行政策嚴格的大城市，電動的士因其環保性和運營成本優勢，將進一步替代傳統燃油的士。

「政府對新能源汽車的支持力度不斷加大，出台了一系列優惠政策，如購車補貼、免費停車、充電設施建設等，為電動的士的推廣創造了有利條件。隨著電池技術不斷進步，續駛里程逐漸增加，充電時間逐漸縮短，也將大幅提高電動的士的運營效率。」某汽車企業相關人士說，此外，消費者對環保出行方式的認可度也在逐漸提高，為電動的士市場提供了有力支撐。未來全國電動車發展將呈現「電動化+智能化+全球化」三位一體化的格局。

深圳2019年的士基本實現純電動化。（視覺中國）

早在北京之前，深圳在2010年便開始推廣電動車、新能源車輛。2019年，深圳的純電動的士的比例就已達到99.06%，基本實現的士全面純電動化；2017年底深圳公交巴士也已全部實現純電動化，成為全球首個公交巴士和的士基本實現全面電動化的城市。