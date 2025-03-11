日系車廠苦戰中國市場　本田銷量大跌30%引發產能調整

日本車企本田（Honda）在中國市場銷售持續低迷，正加快調整產能。日媒《共同社》報道，本田計劃削減東風本田廣州發動機工廠的一半產能，相當於其在中國燃油車銷量的三成。該工廠的兩條生產線將在3月底縮減為一條，年組裝能力將從52萬輛減少五成。



此外，《日經中文網》指出，本田1月已停止廣汽本田三家燃油車工廠之一的生產，該工廠年產能達24萬輛。此前，廣汽本田亦已關閉一家工廠，反映日系品牌在中國市場的競爭壓力日增。

根據數據，本田全球年產能接近500萬輛，中國長期為其最大生產基地，年產能高達149萬輛，超越美國。然而，近年本田在中國的銷量始終維持在約100萬輛，導致約50萬輛的產能閒置。

2019年3月5日在瑞士日內瓦舉行的第89屆日內瓦國際汽車展中展示的本田標誌。（Reuters）

數據顯示，本田自2020年創下162.7萬輛的銷售巔峰後，已連續四年下滑，2021至2023年銷量分別為156.15萬、137.31萬和123.42萬輛，年減幅度達4.0%、12.07%及10.12%。2024年更跌破百萬輛，僅售出85萬輛，年減約30%，創9年來最低紀錄。

與此同時，中國新能源汽車市場高速發展，傳統燃油車廠商面臨轉型壓力。中國汽車工業協會數據顯示，2025年新能源汽車（EV）銷量占比將接近50%，比亞迪等中國品牌強勢崛起，加劇市場競爭。本田為求生存，正加快純電動汽車布局，2022年已在中國投資新建24萬輛新能源車產能，2024年亦於湖北武漢及廣州投產電動車專屬工廠，確保每年24萬輛的純電動汽車產能。