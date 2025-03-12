江蘇生物科技公司燃爆釀4死4傷　疑化工製品爆炸冒紫色濃煙

3月11日，江蘇泰州市一工業園區內發生爆炸，現場冒起紫色濃煙，疑是化工製品爆炸。

3月12日凌晨，江蘇泰州市高港區應急管理局通報，事故造成4死4傷；經監測，事故未對周邊環境造成次生影響。



3月11日，內地社交平台上傳出，江蘇省泰州市一工業園區內發生爆炸，聲音巨大，相距2公里外的門窗也伴隨震顫。據網傳影片，爆炸後現場升起滾滾濃煙，煙霧為紫色，疑似為化工製品爆炸導致。

3月11日，江蘇泰州市一工業園區內發生爆炸，現場冒起紫色濃煙。（微信公眾號＠EHSCity）

3月11日，江蘇泰州市一工業園區內發生爆炸，現場冒起紫色濃煙。（網上圖片）

《華商報大風新聞》報道，通過衛星地圖比對現場照片發現，爆炸發生地疑為泰州市高港區高永工業園區內的江蘇惠利生物科技有限公司。

公司官網介紹，江蘇惠利生物科技有限公司創建於2003年，是一間致力於發展生物化工及健康產業事業的高新技術企業。公司位於泰州市高港區永安洲鎮高永化工集中區，包括中試車間、甲類工業廠房、發酵車間、後提取車間、公用工程和危險品倉庫等。

3月11日，江蘇惠利生物科技有限公司發生燃爆，4死4傷。（微信公眾號＠EHSCity）

3月11日，江蘇惠利生物科技有限公司發生燃爆，4死4傷。（讀特在線）

泰州市高港區永安消防中隊工作人員稱，3月11日下午3時半，轄區內的江蘇惠利生物科技公司發生爆炸事故，轄區內均聽到爆炸聲，消防中隊隨即出警前往救援。

江蘇泰州市高港區應急管理局通報稱，3月11日下午3時30分，江蘇惠利生物科技有限公司發生燃爆事故。事故現場救援已結束，共造成4人死亡，4人受傷，傷員救治、善後處置、事故調查等工作正在進行中。經監測，事故未對周邊環境造成次生影響。