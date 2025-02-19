雲浮「燒炮」引燃爆竹多人被炸傷墮地　村委會：已籌集130萬善款

2月13日，廣東雲浮郁南縣東壩鎮虎岩村「燒炮」時發生意外，有村民不慎引燃「炮台」上大量爆竹（鞭炮），多人被炸傷。

2月19日，當地村委會表示，3名傷者已轉院治療，目前已籌集約130萬元（人民幣，下同）善款。



影片顯示，多名村民站在用竹搭建的數米「炮台」上，一名村民點燃爆竹後，不慎引燃高台上其他的爆竹。大量爆竹瞬間炸響，高台上多人來不及躲閃，踉踉蹌蹌爬走，其中一人疑失足從高處墮下，有村民疑被灼傷，不停在泥水中打滾。

《極目新聞》報道，虎岩村村民蔡先生介紹，事發後有5名村民被送到鎮上的醫院，後來有3人因傷勢嚴重轉送至雲浮市的醫院。有村民的臉部被炸傷，所幸都沒有生命危險。

多名村民站在用竹搭建的「炮台」上。（影片截圖）

有村民點燃爆竹後，不慎引燃「炮台」上其他爆竹。（影片截圖）

有人疑失足從高處墮下。（影片截圖）

蔡先生表示，當天是在「燒炮」，有村民在「炮台」上拿着爆竹燃放，可能因燃放太快，爆竹脫手後引燃了炮台上其他爆竹。「炮台」最高處約有20米，事發點高度近10米，幸好是搭建在鬆軟的土地上，若是硬地面，從半空跳下的幾人可能傷得更嚴重。

東壩鎮政府工作人員稱，事故為村民操作不當引發，有3人在事故中受傷，已經送院治療，均無生命危險。

《大皖新聞》報道，傷者謝梓林介紹，事發當日，他負責在炮架上擺放爆竹，未料所有爆竹突然被引燃，「我還來不及做出任何反應，從高高的炮架上重重地摔了下來」，其燒傷面積高達70%，此外還有骨折等傷情。

傷者謝銀源的家屬稱，謝銀源在搭建炮台的過程中不幸嚴重燒傷，傷情嚴重，事後被送入醫院ICU搶救。傷者謝巧明的求助信息顯示，其全身燒傷面積超過20%，並伴有眼部、肺部受傷，多處骨折。

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2月19日，虎岩村村委會工作人員回應稱，事發後，市、縣、鎮政府和村委都有工作人員上門慰問傷者家屬，目前3名傷者已轉到南方醫科大學南方醫院接受治療，並為傷者籌集了約130萬元善款。

雲浮市政府官網資料顯示，「燒炮」是當地一項傳統習俗。雲浮地區的「燒炮」一般從下午4時開始，「炮台」搭在村口廣闊、空曠的平地上，用竹木架成，高達十餘米，是當地人祈福求財的一項活動。