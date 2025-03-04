CCTV直擊｜貴州6歲女引爆｢手榴彈｣　彈片嵌入腿骨　鐵門炸出大洞

內媒《南昌晚報》報道，3月2日，有網民稱貴州畢節一名6歲女童撿到了手榴彈後不慎引爆，雖然及時跑開，但小女孩仍然被彈片擊中左腿。



彈片嵌入女孩腿骨。（南昌晚報）

CCTV畫面顯示，一名小女孩往家門跑，隨後院子內傳出爆炸聲，可見有濃煙飄出。據家屬描述，不知道小侄女從哪裏撿到一顆手榴彈，她也不知道那是什麼東西，就把引線給拔了。

女孩叔叔說：「她以為是炮仗要炸了，就急忙往家裏跑，幾秒鐘之後就發生了爆炸，爆炸威力比較大，鐵門被炸開七八個大洞，房門口放着的拖把都被擊倒了。」

鐵門被炸出幾個大洞。（南昌晚報）

彈片嵌入女孩腿骨。（南昌晚報）

家屬看到女孩腿上流血，便帶女孩到醫院拍片，結果顯示孩子的左側股骨內側被彈片擊中。

網民評論：

「這小女孩等於撿了條命，她沒有留在原地，還知道跑遠遠的，真是挺聰明的。」

「拉線手榴彈，現在只有民兵打靶時才用，有五秒鐘的迴旋時間。」

「都禁槍幾十年了，還能撿到手榴彈?」

「這小孩命真大，手榴彈的來源要徹查啊。」

「都不放爆竹改放手榴彈啦？」

