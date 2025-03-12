有片｜上海科企發佈會騎自行車的機械人　能給葡萄穿針、讀說明書

《央視網》報道，3月11日上午，上海AI企業智元機器人宣布其新款人形機械人靈犀X2上線。據介紹，這款機械人會踩滑板車、玩平衡車以及騎自行車，還能實現毫秒級的交互反應。靈犀X2的潛在應用領域極為廣泛，目標是實現「吉祥三保」，即保安、保姆、保潔。



靈犀X2可以騎自行車。（影片截圖）

靈犀X2玩滑板車。（影片截圖）

在運動智能方面，靈犀X2配備了基於Diffusion的生成式動作引擎，能夠實現複雜的動作生成。影片展示了它不僅能夠流暢地行走、跑步、跳舞，還具備騎自行車等高級平衡技能，這在雙足人形機器人領域實屬罕見。

靈犀X2跳舞。（影片截圖）

靈犀X2給葡萄穿針。（影片截圖）

同時，靈犀X2還搭載了多模態交互大模型「矽光動語」。該模型賦予機械人毫秒級的交互反應能力，使其能夠通過人類的面部表情和語音語調精準判斷情感狀態，並做出相應的回應。

在影片演示中，當首席技術官彭志輝拿起一盒保健品，讓機器人幫忙看看如何使用時，X2瞄了眼包裝盒，就一字不差地把使用說明念了一遍。

靈犀X2正面圖。（上海智元機器人/央視網）

上海AI企業智元機器人首席技術官彭志輝稱，他一直夢想夠造出和人類一樣靈活和智能的机械人。他介紹，靈犀X2是一台具備複雜交互能力的「靈動机械人」。靈犀X2可以裝配靈巧手等末端，具備精細操作的能力。演示影片可見，靈犀X2還可以給葡萄穿針。

據介紹，靈犀X2的潛在應用領域極為廣泛，目標是實現「吉祥三保」，即保安、保姆、保潔。