台灣AI公司主管提離職遭董事長砍死　面試者爆心酸內幕：很感謝他

最新消息，台灣信義區「雲云科技公司」發生董事長持30厘米廚師刀砍死技術長的驚悚事件，有位之前曾進該公司面試，還到了「最終階段」同時見到他們2人的民眾，也大爆內幕。



目前曾志新仍在加護病房，一說他是持刀傷臉，還有他其實是吞刀自盡的傳言，生命跡象雖已穩定卻仍未甦醒。至於可憐的梁姓技術長則是事發當天就傷重不治，當下緊急從曾志新手中奪下兇刀的人事主管，目前已無大礙。

雲云科技是台灣AI科技公司，主打智能嬰兒攝影機。（moea.gov.tw）

雲云科技是台灣AI科技公司，主打智能嬰兒攝影機。（getcubo.com）

雲云科技是台灣AI科技公司，主打智能嬰兒攝影機。（getcubo.com）

雲云科技公司發生董事長持廚師刀砍死技術長事件，震驚全台。（雲云科技官網）

8日在「Threads」上有位求職者po文表示，在2023年6月曾進到該公司面試，並且順利過關到「最後階段」，同時被董事長曾志新跟梁姓技術長面試。他回憶當初狀況：

當天曾董非常熱情友善，親自帶我參觀公司，仔細介紹各部門的職責跟未來願景，也跟我分享公司創辦歷程以及自己的個人經歷……他談論公司發展時的熱忱與投入，讓我完全無法想像，他竟然會涉及這次的事件。

該求職者也感嘆表示：「梁姓技術長時是一位典型的技術領袖，嚴謹、專注，技術氣場極強。他是我見過最『純正』的CTO，不同於許多只在乎商業成長、急於推產品的高階主管，他的理念是「慢工細活」，堅持高標準的技術品質，以長遠視角打造穩定可靠的軟硬體，讓產品能撐過10年、甚至更久。」

時至今日，他的思維仍影響著我在軟體工程上的堅持……發自內心地感謝他，也慶幸曾遇見如此優秀的人。

一位曾進入雲云最終面試的網友在社群發文。（Threads）

網友貼出當日收到不獲取錄的訊息。（Threads）

整篇文章一出後，原po沒多久在自已的文章下留言，分享梁姓技術長的離職信全文，表示看完此信後不自覺的流淚，引來不少迴響：

「都是難得人才，居然以這種方式被毀」

「從他的離職信，看出來他對工作的熱忱，甚至願意放棄自己近退休的生活，真的很可惜」

「看完離職信，也深深感受到這個研發團隊的團結和強大，可惜了」

「看到（信裡的）照片真的會哭，真心換絕情」



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