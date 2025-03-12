著名數學家林華新從美歸國　任教上海數學與交叉學科研究院

「著名數學家林華新在美國生活了近40年後回到中國，在上海從事全職研究工作。」香港《南華早報》3月11日報道稱，又有一位頂尖學者近期已回到中國，在新成立的上海數學與交叉學科研究院（SIMIS）擔任教授。



【本文轉載自觀察者網】



SIMIS網站上的資料則顯示，現年69歲的林華新於去年年底加入並擔任教授，SIMIS是由數學家和幾何先驅丘成桐擔任理事長並領導，旨在推進數學的基礎研究及其跨學科應用。

回國前，林華新在俄勒岡大學擔任了30年的教授，也受聘為華東師範大學紫江講座教授。他專攻算子代數，在解決C*-代數理論中長期存在的問題中發揮了關鍵作用。C*-代數理論是數學的一個抽象分支，為量子力學以及其他高級物理和數學領域提供了理論基礎。此外，他的工作為分類無限維數學結構提供了一個系統化的框架，推動了純數學以及量子理論和泛函分析中的應用發展。

「我一直夢想著在上海全職工作，SIMIS提供了一個難得的機會。」林華新表示，他今後的工作重點是培養SIMIS和復旦大學的學生。本學期，他將在復旦大學教授本科課程。同時，他還在SIMIS從事與算子代數相關的研究工作。

林華新簡介。

在2003年的一段採訪中，林華新回憶起自己走上數學之路有些偶然，是處於好奇心。在那個書籍稀缺的年代，他偶然發現了一本數學書，並因解決了其中的一些問題而感到興奮。

1977年，他在農場當卡車司機時，被選中進入大學數學系，這是當時唯一的一個名額。因表現出色、成績優異，他與恢復高考後的第一屆大學生一起參與學習了研究生級別的課程。

在完成本科學業後，林華新獲邀留校任教，這標志著他學術生涯的開始。1982年，他前往美國，並於1986年在普渡大學獲得博士學位，主要研究算子代數及其在動力系統和量子力學方面的應用。

在短暫回國後，林華新再次移居國外，先後在荷蘭、加拿大和美國工作，最終於1994年定居於俄勒岡州尤金市。1997年，他成為俄勒岡大學終身教授，他對C*-代數理論的研究得到了美國國家科學基金會數十年的資助。

林華新表示，此前他每年夏天都會回到上海，指導博士生、舉辦講座並組織暑期學術討論會。2013年，林華新成為美國數學會首屆會士，他還因與中國高校的合作而獲得了多項榮譽，包括上海市科學技術進步一等獎（2005年）、國際基礎科學大會前沿科學獎（2023年，與龔貴華和牛壯）。

林華新（網絡資料圖）

此前，SIMIS已吸引了多位頂尖數學家加入，其中包括著名數學家劉克峰，他在加州大學洛杉磯分校工作20多年後，也於去年加入SIMIS。劉克峰因在微分幾何、拓撲學和數學物理領域的研究而享譽國際，其導師正是丘成桐。

近年來，在美國政府的歧視性打壓政策下，越來越多的在美頂尖科學家選擇回國任職。

2024年1月，國際力學、材料及工程科學領域頂級專家高華健全職加盟清華。高華健曾獲國際固體力學最高榮譽希爾獎（Hill Prize）、國際應用力學最高獎鐵木辛柯獎（Timoshenko Medal）、美國機械工程師學會獎章（ASME Medal）等國際頂級榮譽獎項，是迄今為止國際力學領域唯一同時獲得以上三大榮譽的科學家。

最近，當選為美國國家工程院院士的計算物理學家陳滬東也離開美國，全職加盟浙江大學能源工程學院。陳滬東是格子玻爾茲曼方法的先驅者和主要貢獻者，在計算流體力學、統計物理學、動力學理論等方面擁有30多年的工作經驗，創建了國際知名的通用流體模擬工業軟件PowerFLOW。

核物理學家劉暢近期從美回國，將於母校北大任教。

《南華早報》3月10日最新報道稱，在美國工作多年後，核物理學家劉暢離開了普林斯頓大學，回到母校北京大學任職。劉暢的主要研究領域為等離子體物理與核聚變，重點關注磁約束聚變裝置中逃逸電子和其他高能粒子相關的物理問題，包括托卡馬克裝置中的破裂現象、逃逸電子的產生和耗散機制，以及高性能數值模擬代碼開發。

「頂尖科學家們為何離開西方前往中國？」按照《南華早報》先前的報道梳理，在個人發展機會之外，這些研究人員還有著各式考量，包括在海外缺乏歸屬感、擔心美國政治環境等。但不論是華裔還是外國專家，都表示中國不斷提升的學術實力和青年人才儲備是吸引他們的主要原因。